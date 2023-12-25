Стало известно, кому повысят зарплату в новом году

Проводимая Центральным банком России денежно-кредитная политика в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях нарастающей инфляции. Об этом в интервью РБК заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что решения о повышении ключевой ставки нужно было принимать еще весной, чтобы не допустить роста цен во второй половине года.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», - заявила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что инфляция ускорилась во втором полугодии набрала сильный темп, превысив к итогам года целевые показатели.

По данным Росстата , в ноябре уровень инфляции составил 7,48%. Это предел верхней границы прогнозов Центробанка и Министерства экономического развития.

Финансовый регулятор приступил к повышению ключевой ставки в июле и за пять месяцев коэффициент вырос с 7,5 до 16%.

На вопрос о смягчении решений Набиуллина ответила, что для начала необходимо обуздать рост цен и добиться его снижения. Окончательное решение Центробанк примет, ориентируясь на широкий круг показателей, включая базовую инфляцию, изменение цен на товары и услуги, меньше привязанные к курсу рубля, а также ожидания населения и бизнеса.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка, где примут очередное решение по ключевой ставке пройдет 16 февраля 2024 года.