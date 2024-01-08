08 января 2024, 02:46

Стало известно, когда вырастет курс рубля

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Курс рубля может резко укрепиться после окончания новогодних праздников. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, в праздничные дни торги происходят спокойно, без резких колебаний. Но после окончания праздников ситуация изменится. С начала рабочей недели экспортеры будут продавать валютную выручку, Банк России также продолжит продажу валюты.

Кроме того, позитивное влияние на рынок окажет запрет на арест активов, которые находятся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Все это приведет к укреплению национальной валюты до курса 88,90 рублей за доллар, выразил уверенность Антонов.

В первый день торгов 2024 года на Московской бирже 3 января рубль заметно подешевел. К моменту закрытия торгов курс доллара составил 92 рубля, а цена евро преодолела отметку в 100 рублей.

Праздники Банки Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро Экономика
07 января 2024, 19:23
Банки вернут деньги жертвам мошенников по новым правилам
РИА «Новости»
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В 2024 году в силу вступят новые правила возврата украденных мошенниками средств, сообщил РБК представитель Центробанка. Ожидается, что система увеличит долю пострадавших, которым удастся возместить свой ущерб.

Усовершенствованные правила установит закон о национальной платежной системе: банки будут обязаны в течение 30 дней вернуть жертвам средства, если перевод сделан на счет, находящийся в базе мошенников Центробанка.

Представитель ЦБ отметил, что таким образом регулятор рассчитывает повысить финансовую ответственность банков.

Получить деньги назад удастся и если перевод совершен с украденной карты, однако банк о пропаже необходимо уведомить заранее. Другим основанием для возврата станет отсутствие уведомления о совершенной операции от банка.

По новым правилам кредитные организации получат дополнительные инструменты по предотвращению мошенничества. В частности, банки смогут на два дня блокировать подозрительные переводы, а также будут отказывать в дистанционном обслуживании клиентам, обналичивающим похищенные средства.

Ранее россиян предупредили о новых уловках мошенников с пятитысячной купюрой.

Банки Мошенничество Центробанк
06 января 2024, 23:03
ЦБ заявил о приросте наличных у россиян
РИА «Новости»
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Банк России заявил, что прирост наличных у россиян по итогам 2023 года составил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным Центробанка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. За 11 месяцев прошлого года остатки наличности на руках у населения выросли на 9,6%, или на 1,56 триллиона рублей. При этом объем наличности за 28 дней декабря вырос еще на 374,7 миллиарда рублей.

Если сравнить с 2022 годом, то в то время объем наличных в обращении вырос на 2,28 триллиона рублей.

По словам управляющего директора Газпромбанк Private Banking Егора Сусина, прошлый год оказался разорван по динамике.

«Начало года сопровождалось сильным оттоком в наличность, а с осени началось устойчивое сокращение объема наличных в обращении, связанное с ростом депозитных ставок», - заявил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. По его словам, чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

Россия Деньги Центробанк
06 января 2024, 03:48
Юрист объяснил, как не прогадать с высокими вкладами
РИА «Новости»
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Сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. Как не прогадать с накоплениями и не лишиться соцвыплат, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Вклады имеют значения при назначении единого пособия при беременности и на детей, выплат малообеспеченным, субсидий на оплату коммунальных услуг. Чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

«Для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты - одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», - отметил Виноградов.

Ранее в России изменили условия на получение кредитных карт. С 1 января 2024 года доля выдачи кредитов для граждан, у кого долговая нагрузка достигает до 80%, составит 25% вместо 30%.

Сейчас с кредитами лучше повременить и дождаться снижения ключевой ставки до 7-9%. Пока наиболее подходящее время для вкладов, отметил экономист Дмитрий Овсянников.

Банки Выплаты в России Семья Россия Кредиты
05 января 2024, 01:04
Россияне озвучили желаемый размер зарплаты
РИА «Новости»
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Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к началу 2024 года. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

В качестве аргумента профессор привел результаты социологических исследований, которые регулярно проводят на тему доход населения. В начале 2022 года россияне искали вакансии с заработком на уровне 96 тысяч рублей в месяц. А в мае прошлого года запросы выросли до 106 тысяч рублей.

Зубец связал рост зарплатных ожиданий с хорошим показателем экономической динамики. В России стало проще найти хорошую работу с высоким окладом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к концу года зарплаты в стране увеличатся в среднем на 8%. Также ожидается повышение реальных располагаемых доходов граждан на 5%.

Россия Зарплаты Экономика

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