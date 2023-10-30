Стало известно, какая выплата резко вырастет в 2024 году

Юрист объяснил, что обязательства по оплате больничного распределены между работодателем и Социальным фондом. По закону работодатель оплачивает три первые дня больничного, все остальные дни - Социальный фонд.

В этом году максимальная сумма, на которую может рассчитывать работник за день нахождения на больничном, составляет 2737 рублей. Получить ее могут люди, у которых восемь и более лет страхового стажа. В противном случае сумма выплат будет ниже.

При этом в проекте бюджета Соцфонда на 2024 год на выплаты по больничному заложена сумма 4100 рублей, а в 2025-м году - 5674 рубля.

Ранее руководитель Департамента социального развития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов рассказал, как пенсионеры могут увеличить размер своих социальных выплат в полтора раза.

Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 - в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.