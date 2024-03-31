31 марта 2024, 01:27

Стало известно, как увеличить пенсию на 45%

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Поздний выход на пенсию дает пенсионерам премиальные коэффициенты. Благодаря ним можно увеличить выплаты на 45%. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью News.ru.

«Некоторые пенсионеры сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы получить премиальные коэффициенты. Как результат, можно увеличить пенсию на 45%, если отложить выход на пенсию на 10 лет», - заявил Чаплин.

Депутат напомнил, что средняя пенсия работающего пенсионера составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Сумма зависит от стажа, возраста, коэффициентов и региона. Пока человек работает, пенсия выплачивается без учета индексации. Но после увольнения выплаты автоматически увеличиваются с учетом всех предыдущих повышений.

Ранее стало известно, каким категориям пенсионеров повысят социальные выплаты на 7,5% с 1 апреля.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Интервью
30 марта 2024, 05:01
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
РИА «Новости»
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Банки Армении прекратили обслуживать российские карты мир с субботы, 30 марта. Об этом сообщили в платежной системе Армении ArCa.

Исключением стал банк «ВТБ Армения», который продолжит в полном объеме обслуживать российские карты. Банк позволяет снимать наличные, пользоваться онлайн-приложением, переводить деньги, в том числе, через границу. Всего в стране работают 53 отделения «ВТБ Армения» и более 190 банкоматов.

Ранее в Национальной системе платежных карт сообщили, что в Армении с 30 марта 2024 года прекратят обслуживание карт «Мир». Такое решение кредитные организации страны приняли из-за риска вторичных санкций со стороны США.

В конце февраля казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Для переводов в кредитной организации предложили клиентам использовать SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.

Армения Банки Санкции Россия Деньги
29 марта 2024, 13:54
Доходы РЖД в 2023 году рекордно выросли
РИА «Новости»
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Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы — 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы - 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подвели общий баланс холдинга. Вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей», - сказал Белозеров.

РЖД реализуют несколько масштабных проектов. В частности, в 2024 году планируется запустить железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через новые регионы страны. Восстановление железнодорожного полотна и строительство новой ветки началось осенью 2023 года.

Во втором квартале года в Московской области достроят железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининградской области. В середине марта власти дали старт строительству ВСМ.

РЖД Доходы Рекорды
29 марта 2024, 10:23
Число не выдающих чеки предпринимателей в Подмосковье сократилось более чем на 30%
Телеканал «360»
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В рамках работы по отслеживанию применения контрольно-кассовой техники (ККТ) число предпринимателей, которые не выдают чеки при продаже, сократилось более чем на 30%. Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Он отметил, что Федеральная налоговая служба в рамках контроля за применением ККТ реализует два направления: отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке и общественное питание. В первом секторе специалисты наблюдают наибольшее нарушение в применении контрольно-кассовой техники. По словам Ускова, предприниматели занижают прибыль. Также на рынках образуется большой объем теневой денежной выручки.

Усков уточнил, что отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке стартовал в феврале 2021 года. На начальном этапе зафиксировали 46% индивидуальных предпринимателей и организаций, которые не применяли контрольно-кассовую технику.

«Благодаря нашей работе, проведенной в рамках информационной кампании, профилактической, контрольной, надзорной, количество предприятий и ИП, которые не применяли контрольно-кассовую технику, снизилось и составило на сегодня на 11%», - подчеркнул Усков.

Организация проекта идет совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В рамках работы создали оперштаб, в который вошли представители Роспотребнадзора, МВД России, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональная общественная организация. Специалисты уже провели масштабную кампанию, приоритетом которой стало создание бесконфликтного взаимодействия с участниками рынка.

Сельское хозяйство Питание Роспотребнадзор Работа Интервью
28 марта 2024, 19:03
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до AA со стабильным прогнозом
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Аналитическое рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA (RU) с дальнейшим стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.

Совкомбанк устойчив к рискам, связанным с его динамичным развитием благодаря сильной бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений.

Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются сильный бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.

Совкомбанк выделяется своей универсальностью, занимая крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА также положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.

Адекватная оценка риск-профиля Банка, обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.

Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности.

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