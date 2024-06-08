08 июня 2024, 05:19

Стало известно число россиян, которым проиндексируют пенсии

РИА «Новости»
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллиона россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность», - заявил министр.

По словам Котякова, это решение напрямую повлияет на уровень их зарплаты.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам уже со следующего года. По его словам, так будет справедливо.

Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина сообщила, что депутаты Госдумы обсуждают понижение планки пенсионного возраста для представителей двух профессий. Речь идет о работниках пожарной охраны ВС РФ и преподавателях среднего профобразования.

Пенсия Пенсионеры Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:01
Азербайджан присоединился к работе с картами «Мир»
РИА «Новости»
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Карты платежной системы «Мир» начали работать на территории Азербайджана. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Уже можно снимать манаты с карты „Мир“ в банкоматах ВТБ» - сказал он в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан» на полях ПМЭФ-2024.

Сейчас карты «Мир» работают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Южной Осетии и на Кубе.

Предприниматель из Индии Дивеш Кумар ранее заявил, что в Индии должна обязательно развиваться система «Мир» , а в России - индийская Rupicard. Сейчас туристы в обеих странах сталкиваются с трудностями, когда не могут воспользоваться картами.

Россия Работа МИД РФ Азербайджан ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:43
Силуанов назвал три составляющие финансового суверенитета России
РИА «Новости»
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Правительству России в ближайшие шесть лет предстоит обеспечить финансовый суверенитет страны. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом на ПМЭФ-2024. Трансляцию вели на сайте форума.

«С точки зрения Минфина, конечно, это обеспечение финансового суверенитета страны. Это глобальная задача - устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов, в том числе международных», - сказал он.

Министр заявил, что страны, которые ввели против России санкции, выстрелили себе в ногу. Их экономика стагнировала, а отечественная показала рост. По мнению Силуанова, в последние годы страна научилась выходить из сложнейших турбулентных ситуаций, эффективней управлять бюджетными деньгами и собирать налоги.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. Силуанов выступил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина состоится 7 июня.

Минфин РФ Россия Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 09:33
Посвященный сотрудничеству с Китаем стенд открыли на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба «Росконгресса».

На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба « Росконгресса ».

«Мы уверены, что форум станет платформой для обмена опытом, заключения новых соглашений и укрепления партнерских отношений между российским и китайским бизнесом», - заявил на открытии председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

Яркий стенд установил Альфа-банк, который первым среди российских банков получил международный рейтинг в КНР на уровне национального и планировал открыть филиалы в Пекине и Шанхае. В выставочном центре «Экспофорум» установили двух красных восьмиметровых драконов. В открытии культурно-делового пространства принял участие зампред Инвестиционной ассоциации Китая, генсек Инвестфорума по развитию реальной экономики Хайян Ли.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. На стенде Московской области гостей форума встретил робот Женя.

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06 июня 2024, 07:49
Рост зарплаты в России ускорился до 12,9% — Росстат
РИА «Новости»
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В марте в России рост зарплат с поправкой на инфляцию ускорился до 12,9%. За месяц этот показатель увеличился на 2,1%, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении.

Специалисты высчитали среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции. Реальная зарплата по итогам марта увеличилась на 12,9% в годовом выражении. В феврале этот показатель составлял 10,8%, в январе - 8,5%.

В номинальном выражении средняя зарплата россиян в марте составляла 87 740 рублей. Это на 21,6% больше, чем год назад. Реальные зарплаты за 2023 год увеличились на 7,8%.

В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу для женщин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что кроме должностных обязанностей женщины выполняют домашнюю работу и ухаживают за членами семьи.

Зарплаты Росстат Деньги

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