Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России

Номинальная заработная плата с сентября 2022 года по август 2023 года составила около 60 тысяч рублей в месяц, следует из данных Росстата. Однако в России наблюдается большая дифференциация по размеру зарплат, которая основана на региональных особенностях.

В среднем по России 14,7% россиян получают зарплату выше 100 тысяч рублей, в 2022 году таких было менее 10%, а в 2020-м - 7,9%. В топ-10 регионов с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные субъекты и Москва. Лидером является Чукотка, где 58,7% работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей. В ЯНАО доля высокооплачиваемых работников составляет 52,7%, в Магаданской области - 47,6%. Москва поделила четвертое место с Ненецким автономным округом.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. На зарплаты большинства россиян это не повлияет, так как оплата труда у большинства не зависит от МРОТ.

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты составили в РИА «Новости». Вверху списка оказались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце рейтинга - Калмыкия и Ингушетия.