20 ноября 2023, 02:23

Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России

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Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты составили в РИА «Новости». Вверху списка оказались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце рейтинга — Калмыкия и Ингушетия.

Номинальная заработная плата с сентября 2022 года по август 2023 года составила около 60 тысяч рублей в месяц, следует из данных Росстата. Однако в России наблюдается большая дифференциация по размеру зарплат, которая основана на региональных особенностях.

В среднем по России 14,7% россиян получают зарплату выше 100 тысяч рублей, в 2022 году таких было менее 10%, а в 2020-м - 7,9%. В топ-10 регионов с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные субъекты и Москва. Лидером является Чукотка, где 58,7% работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей. В ЯНАО доля высокооплачиваемых работников составляет 52,7%, в Магаданской области - 47,6%. Москва поделила четвертое место с Ненецким автономным округом.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. На зарплаты большинства россиян это не повлияет, так как оплата труда у большинства не зависит от МРОТ.

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты составили в РИА «Новости». Вверху списка оказались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце рейтинга - Калмыкия и Ингушетия.

Рейтинги Зарплаты
19 ноября 2023, 11:57
Угрозу обвала экономики в России предотвратили — Песков
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В 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала экономики в России. Но ее удалось предотвратить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

«Благодаря мудрым решениям руководства России и титанической работе кабмина удалось стабилизировать экономику и даже выйти на траекторию роста», - заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков Санкции Россия Экономика
17 ноября 2023, 18:39
Рост экономики России превысит 3% по итогам года — Путин
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Рост российской экономики по результатам 2023 года составит более 3%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что в российской экономике, в отличие от европейской, наблюдается «хорошая погода».

Россия Владимир Путин Экономика
17 ноября 2023, 13:39
ЦБ сообщил, что у него нет казначейских обязательств США
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Центробанк не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», - констатировали в ЦБ.

Журналистам предложили попросить комментарий об объеме вложений различных стран в американские бумаги в Казначействе Соединенных Штатов.

Ранее Минфин США опубликовал материалы, из которых следует, что в сентябре 2023 года Россия нарастила объем вложений в американские гособлигации более чем в два раза - с августовского 31 миллиона долларов до 73. из них свыше 60 миллионов пришлись на долгосрочные облигации.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что такое повышение некритично и не является свидетельством «изменения политики». Он назвал августовские вложения России в американский госдолг мизерными и добавил, что даже с учетом двукратного увеличения сумма осталась относительно небольшой. Делягин предположил, что вложения мог сделать Банк России в связи с девальвацией рубля.

США Центробанк
17 ноября 2023, 13:17
Россиянам объяснили смысл увеличения МРОТ
РИА «Новости»
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Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. За зарплаты большинства россиян это не повлияет, объяснил «360» экономист, аналитик Николай Кульбака.

«У нас МРОТ мало на что влияет: зарплаты к нему не привязаны почти ни у кого. Есть лишь немного таких людей. Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. То есть государство заставляет фактически поднимать большое количество платежей в бюджет», - рассказал эксперт.

Мера направлена на увеличение доходов бюджета, и для кого-то изменение будет позитивным, для кого-то негативным, резюмировал Кульбака.

При этом правительство работает и над увеличением зарплат в России. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере, и накануне кабмин дополнительно направил на эти цели более 5,5 миллиарда рублей.

Перед этим за два месяца на зарплаты бюджетников направили около 31 миллиарда рублей. Повышение доходов ощутили работники федеральных учреждений в области медицины, культуры, науки и образования.

Бюджет России Зарплаты МРОТ в РФ

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