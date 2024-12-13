Стали известны планы Центробанка по обновленным банкнотам

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В разработке дизайна примут участие эксперты, а также будет учитываться мнение граждан, полученное через народное голосование.

12 декабря завершился этап голосования за символы для купюры номиналом 1000 рублей. По итогам лидером стал пассажирский теплоход «Метеор». Новый дизайн этой банкноты планируют представить к концу 2025 года.

Сроки выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей при этом регулятор перенес с 2025-го на 2028 год. Это решение Центробанк объяснил изменением подхода к разработке банкнот.

В обороте новые купюры также появятся не сразу. Какое-то время уйдет на адаптацию банкоматов.

Ранее новые пятитысячные банкноты начали вводить в оборот в России. Первые такие купюры появились в Алтайском и Пермском краях.