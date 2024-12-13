13 декабря 2024, 02:34

Стали известны планы Центробанка по обновленным банкнотам

РИА «Новости»
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Российский центральный банк обновит банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей. Информация об этом разместила пресс-служба регулятора на официальном сайте ведомства.

В разработке дизайна примут участие эксперты, а также будет учитываться мнение граждан, полученное через народное голосование.

12 декабря завершился этап голосования за символы для купюры номиналом 1000 рублей. По итогам лидером стал пассажирский теплоход «Метеор». Новый дизайн этой банкноты планируют представить к концу 2025 года.

Сроки выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей при этом регулятор перенес с 2025-го на 2028 год. Это решение Центробанк объяснил изменением подхода к разработке банкнот.

В обороте новые купюры также появятся не сразу. Какое-то время уйдет на адаптацию банкоматов.

Ранее новые пятитысячные банкноты начали вводить в оборот в России. Первые такие купюры появились в Алтайском и Пермском краях.

Банки Рубль Россия Центробанк
12 декабря 2024, 19:00
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ банкноты в 1000 рублей
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Завершилось голосование за символы для банкноты 1000 рублей. Оно прошло на сайте ЦБ при поддержке Национального центра «Россия». Жители страны выбирали элементы для обратной стороны купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу. Наибольшее число голосов набрал скоростной теплоход «Метеор».

В число лидеров среди 25 объектов федерального округа также вошли Дворец земледельцев, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, Казанский университет, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, музей Чайковского, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Мордовский музей искусств.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», - отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Обновленную банкноту 1000 рублей представят в конце следующего года, при этом, лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется неизменной. На данный момент уже выпустили модернизированные банкноты 100 и 5000 рублей. Также в планах Банка России обновить купюры 10, 50 и 500 рублей, с учетом народного голосования и мнений экспертов.

Банки Рубль Центробанк
11 декабря 2024, 02:26
ВТБ выкупил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей
Unsplash
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Руководство ВТБ планирует в ближайшее время консолидировать «Почта банк». Расчет по сделке пройдет, как ожидают стороны, 23 декабря, сообщило РИА «Новости».

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта банке» за 36 миллиардов рублей. Глава Минцфиры Максут Шадаев пояснял, что сделка рассматривается как дополнительный источник дохода, который направят на развитие «Почты России».

ВТБ и «Почта России» совместно создали «Почта Банк» еще в 2019 году. Структуру сформировали на базе «Лето банка», принадлежавшего ВТБ24.

О том, что группа ВТБ собирается выкупить долю «Почты России» в совместной «дочке», стало известно в начале июня 2024 года. Сделка планировалась на 2025 год. Затем руководство ВТБ решило ускорить процесс.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с РБК говорил, что одной из причин такого решения стало финансовое состояние «Почты России».

Ранее США выставили Raiffeisen Bank ультиматум. Американская сторона требовала австрийскую кредитную группу уйти с российского рынка.

Банки Доходы Россия
10 декабря 2024, 05:24
Россиянам рассказали об опасности «ипотечного донорства»
РИА «Новости»
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Процентная ставка по льготной семейной ипотеке в четыре раза ниже рыночной, что поспособствовало увеличению случаев «ипотечного донорства». Что это такое и в чем опасность, агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

«Ипотечное донорство» - это когда человек, не имеющий права на льготную ипотеку, берет в созаемщики того, кто удовлетворяет условиям этого вида ипотеки. Например, родственника или знакомого с детьми, либо человек с детьми просит стать созаемщиком друга с высоким доходом.

«Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика», - пояснил Данилов.

Однако «ипотечное донорство» связано с рисками - можно остаться без квартиры, с чужим долгом и с испорченной кредитной историей. Схема строится на доверии, а за время выплаты ипотеки обстоятельства могут сильно измениться, предупредил адвокат.

Правила выдачи ипотеки изменятся с 1 января. Центробанк решил бороться с сомнительными схемами покупки жилья с помощью ипотечного стандарта.

Долги Дети Недвижимость Ипотека Льготная ипотека Квартиры
09 декабря 2024, 20:51
Мошенники похитили у россиян почти 9,5 млрд рублей за три месяца
Freepik
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Всего за три месяца, с июля по сентябрь 2024 года, российским банкам удалось не допустить хищения почти пяти триллионов рублей со счетов своих клиентов. Для этого им пришлось отразить чуть более 17 миллионов атак мошенников. Несмотря на это, Банк России сообщил, что злоумышленникам все же удалось ограбить граждан на существенную сумму.

По информации Центробанка, объем спасенных сбережений в этом году стал втрое больше, чем в предыдущем. При этом, сумма хищений в июле - сентябре стала рекордной за предыдущие четыре квартала. Злоумышленники сумели похитить 9,3 миллиарда рублей.

«Чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», - сообщили в Центробанке.

В третьем квартале этого года Банк России произвел блокировку более 12 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и направил операторам связи информацию о 42 тысячах телефонных номеров злоумышленников.

В Центробанке также напомнили, что с 25 июля 2024 года в силу вступил закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется вернуть деньги в течение месяца.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности рассказали, что телефонные мошенники все чаще используют якобы номера ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что если звонящий произносит слова «ФСБ», «МВД», «Следком» и «безопасный счет», то лучшее, что можно сделать, - это положить трубку. Также злоумышленники продолжают использовать схему с «уголовными делами». В обмен на деньги они предлагают закрыть фальшивое дело.

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