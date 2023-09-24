Стали известны доходы бюджета России от новых экспортных пошлин
Российские экспортеры будут каждый месяц перечислять в бюджет около 50 миллиардов рублей в виде новой «курсовой» пошлины. Она начнет действовать с 1 октября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на будущий год.
Эксперты подсчитали, что за четвертый квартал 2023-го и за весь 2024 год в бюджет благодаря этой ренте поступит примерно 755 миллиардов рублей.
Экспортная пошлина распространяется на широкий перечень товаров. Она будет равна 4-7% при курсе доллара 80 рублей. При этом на нефтяную промышленность, газ, зерно и лесоматериалы она действовать не будет. В агентстве отметили, что крупнейшими плательщикам будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгметаллов, а также угля.
Ранее Минфин предложил в 2024 году не ориентироваться на сумму нефтегазовых доходов при расчете бюджетного правила. Глава ведомства Антон Силуанов считает, что нужно основываться на базовую цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель.