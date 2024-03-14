Стали известны детали сделки по покупке Росбанка

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«Тинькофф» 14 марта объявил о намерении приобрести Росбанк. Для этой цели группа проведет дополнительную эмиссию акций, но стоимость сделки не раскрывается.

«В данном случае речь идет именно о создании банковской группы, в которой оба кредитных учреждения сохранят название и лицензию», - отметил источник.

Согласно презентации «Тинькофф», новая группа после объединения войдет в топ-5 в России по кредитам, средствам и капиталу физических лиц.

Крупнейший акционер Росбанка Владимир Потанин отметил, что считает перспективной идею интеграции банков, его слова привел «Интерфакс».

«Предложения по интеграции Росбанка и „Тинькофф“ видится перспективным. Его результатом станет появление банковской группы, которая будет способна обеспечить клиентам доступ к уникальному набору финансовых услуг», - сказал он.

В конце февраля головная структура «Тинькофф» переехала с Кипра в Россию.