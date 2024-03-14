14 марта 2024, 16:51

Стали известны детали сделки по покупке Росбанка

РИА «Новости»
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Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Тинькофф» 14 марта объявил о намерении приобрести Росбанк. Для этой цели группа проведет дополнительную эмиссию акций, но стоимость сделки не раскрывается.

«В данном случае речь идет именно о создании банковской группы, в которой оба кредитных учреждения сохранят название и лицензию», - отметил источник.

Согласно презентации «Тинькофф», новая группа после объединения войдет в топ-5 в России по кредитам, средствам и капиталу физических лиц.

Крупнейший акционер Росбанка Владимир Потанин отметил, что считает перспективной идею интеграции банков, его слова привел «Интерфакс».

«Предложения по интеграции Росбанка и „Тинькофф“ видится перспективным. Его результатом станет появление банковской группы, которая будет способна обеспечить клиентам доступ к уникальному набору финансовых услуг», - сказал он.

В конце февраля головная структура «Тинькофф» переехала с Кипра в Россию.

Банки Россия
14 марта 2024, 10:38
В ЦБ назвали сроки возможного максимума инфляции в России
РИА «Новости»
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Пик годовой инфляции в России ожидают во втором квартале 2024 года. С таким прогнозом выступил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, сообщил ТАСС.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», - указал он.

Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, однако все равно остается выше целевых показателей.

Вместе с тем, по словам специалиста, нынешние инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который Банк России заложил на 2024-й.

ЦБ РФ Россия Инфляция
14 марта 2024, 06:56
Доход бюджета России от приватизации увеличат в 100 раз
РИА «Новости»
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Расходы федерального бюджета возросли, и в правительстве предложили увеличить доходы от приватизации и управления государственным имуществом. Министр финансов Антон Силуанов на коллегии Росимущества ведомства заявил о планах повысить их почти в 100 раз, сообщил «Коммерсант».

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете - чуть больше одного миллиарда. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 миллиардов рублей мы ставим задачу сформировать», - сказал он.

В плановый бюджет на 2024–2026 годы доходы от приватизации заложили на уровне 1,2 миллиарда в год. Антон Силуанов сообщил, что в правительственный список на возможную реализацию внесли около 30 компаний с госучастием. Министр поручил повысить эффективность управления активами и увеличить продажи неэффективно управляемого имущества.

Федеральный бюджет на 2024 год утвердили с расходами в размере 36,66 триллиона рублей, доходами 35,065 триллиона. На продление льготных программ ипотеки , по подсчетам Минфина, потребуется еще около одного триллиона рублей.

Бюджет России Минфин РФ Россия Деньги Антон Силуанов
13 марта 2024, 19:40
Россиянам объяснили, как избежать долга после погашения кредита
РИА «Новости»
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Существуют случаи, когда заемщик может остаться должником банка даже после погашения долга. Об этом юрист Изабелла Атласкирова заявила в интервью агентству «Прайм».

Эксперт указала, что некоторые финансовые организации специально усложняют условия кредитных договоров, прописывая невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Поэтому гражданам нужно внимательно читать все положения документа перед подписью.

В случае с кредитной картой банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Подобные случаи происходят из-за задолженности в рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода.

Третьей причиной Атласкирова назвала «сбои в системе», когда заемщик перестает получать уведомления и СМС от банка. При таком раскладе клиент узнает о задолженности, когда ее размер уже значительно вырастает.

Раннее аналитики провели исследование уровня закредитованности населения в субъектах России. На первых позициях оказались регионы Северного Кавказа.

Долги Банки Рубль
13 марта 2024, 19:22
Госдума начала работу над изменениями в Налоговый кодекс
РИА «Новости»
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Госдума и правительство РФ приступили к работе над параметрами прогрессивной налоговой системы. Об этом РИА «Новости» сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», - отметил он.

Депутат поддержал введение прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, начиная с годового дохода в миллион рублей. А вот в отношении компаний необходимо применить «более гибкую систему», добавил Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение системы прогрессивного налогообложения в России, но отметил, что этот вопрос требует тщательной проработки.

Госдума РФ Налоги Депутаты Россия Правительство РФ

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