Стал известен дизайн символической купюры БРИКС

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Он рассказал, что тотемных животных изобразят на линейке купюр номиналом 200.

«У России медведь, соответственно, у кого-то - лев, у кого-то - коза», - пояснил Федоров.

Также на обороте купюры появятся и новые участники, которые подали заявку в БРИКС, добавил гендиректор компании.

«Это не платежное средство, единственное, что она (купюра БРИКС - прим. ред.) сделана, конечно, очень высококачественно», - отметил собеседник агентства.

Федоров подчеркнул, что банкноты создавались по тем же технологиям, что и обычные купюры, однако они являются сувенирными.

С макетом купюры ознакомился президент России Владимир Путин. Он передал муляж главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, но та не оценила банкноту.

На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран - участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.