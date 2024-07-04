04 июля 2024, 19:47

США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

РИА «Новости»
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Сохранивший свои отделения в России австрийский Raiffeisen Bank рискует подпасть под санкции со стороны США. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американцы направили ультиматум Европейскому центральному банку (ЕЦБ) с угрозой закрыть доступ к операциям с долларом для австрийского банка.

Внимание на кредитное учреждение власти США обратили в декабре 2023 года. Тогда Raiffeisen Bank объявил о планах выкупа доли в строительной фирме Strabag, принадлежащей через оффшор находящемуся под санкциями США российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. По требованию ЕЦБ Raiffeisen Bank расторг сделку. После этого давление на кредитную организацию усилилось.

По словам одного из источников, через сделку банк планировал вывести из России 1,5 миллиарда долларов из своего капитала в пять миллиардов, который сейчас находится в стране.

Представитель Raiffeisen Bank заявил что переговоры с американскими регуляторами о России были «дружественными»: учреждение сокращает свое присутствие в стране, но пока не уходит.

В результате США начали давить на учреждение через европейские надзорные органы. Но как пояснил один из австрийских чиновников, оказать серьезное противостояние Raiffeisen Bank сложно: он входит в состав крупного бизнеса, который занимается сельским хозяйством и обладает широким политическим влиянием.

С начала 2023 года европейские регуляторы при участии ЕЦБ обсуждали различные сценарии на случай, если Raiffeisen Bank столкнется с реальными санкциями. В качестве одной из версий рассматривалось банкротство российской «дочки». Но в итоге Raiffeisen Bank пообещал подготовить план сворачивания своего бизнеса в России. По мнению собеседников агентства, учреждение ищет способы вывода своего капитала и пока это не произойдет ожидать его закрытия не стоит.

В середине мая представители Франции и Нидерландов выступили с инициативой введения экономических санкций против банков , которые дают российским компаниями возможность оплачивать поставку импортных товаров и технологий, связанных с оборонной сферой. Но в результате все закончилось мерами против Системы передачи финансовых сообщений Центробанка.

США Банки Санкции Россия Бизнес
04 июля 2024, 17:15
Путин отметил хорошие темпы роста экономик стран ШОС
РИА «Новости»
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Триллионные обороты в совместной торговле стран ШОС имеют огромное значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита в Астане.

«Я уже и говорил, 5,4, по-моему, или 5,3% роста ВВП, 4,5% роста промышленного производства при низкой инфляции в 2,4% - это хороший темп роста экономики», - отметил президент.

Саммит ШОС проходит в Астане. Девизом стало «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что ШОС стоит на правильной стороне истории - на стороне справедливости.

В июне советник президента России Антон Кобяков заявил, что 59 стран мира хотят вступить в ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Владимир Путин Экономика ШОС
04 июля 2024, 16:38
Замглавы Минпромторга заявил о «чеболизации» российской экономики
РИА «Новости»
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Динамика российской экономики действительно соответствует реальному запросу, однако стране нужна новая индустриализация. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в интервью РИА «Новости».

Говоря о новой индустриализации, Осьмаков призвал восстановить критические производственные цепочки, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

«Ее частью станет запуск масштабных проектов длиной в 10-20 лет, не всегда окупаемых для бизнеса, но значимых для технологического суверенитета страны», - подчеркнул он.

Упомянув движение в сторону «чеболизации», замминистра отметил, что, когда рынок был глобальным, а кредиты - относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании.

«Чеболизацией» называют процесс формирования многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной политикой, охватывающих своей деятельностью значительную часть национальной экономики. Слово пришло в русский язык из Южной Кореи. В качестве примера чиновник привел передачу Объединенной судостроительной корпорации в управление ВТБ.

«То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала - „чеболизация“ по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», - подчеркнул Осьмаков.

Минпромторг РФ Экономика
04 июля 2024, 15:34
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
РИА «Новости»
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации военных пенсий с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Пенсии проиндексируют не на 4,5%, как планировалось, а на 5,1%. Это вызвано уточненным прогнозом инфляции.

Теперь закон передадут на рассмотрение Совета Федерации.

Ранее экономист перечислил девять категорий российских граждан, которые по закону могут получить сразу две пенсии.

Пенсия Законы Госдума РФ Военные
04 июля 2024, 12:37
Рост зарплат в России замедлится — Центробанк
РИА «Новости»
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В России в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что это не приведет к снижению доходов.

«Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие», - сказал он.

Заботкин заверил, что это не спровоцирует снижения доходов населения. Он объяснил, что работодатели не смогут продолжать увеличивать зарплаты быстрее, чем производительность труда.

Представитель регулятора подтвердил, что на июньском заседании Центробанка обсуждали повышение ключевой ставки до 17%-18%. Он допустил, что на ближайшей встрече этот вопрос вновь включат в повестку дня.

Инфляция в России , по прогнозу Заботкина, достигнет пика в июле и замедлится к августу-сентябрю.

Зарплаты Деньги Центробанк

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