США и Россия нарастили торговлю в апреле

На 37% увеличился российский экспорт, достигнув показателя в 298 миллионов долларов. Здесь основным товаром остались удобрения - их поставки в годовом выражении подскочили в 1,6 раза, до 164 миллионов в американской валюте.

Второе место заняла платина, продажи которой выросли в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. На третьем оказались части турбореактивных двигателей - их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона.

Замкнули пятерку фосфаты и жмых из соевого масла, получившие по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

Что касается американского импорта, то он, напротив, сократился на 48%, остановившись на уровне 34 миллионов долларов.

Из США в Россию главным образом поставляют продукты - здесь зафиксировали рост вдвое, до 6,7 миллиона в американской валюте, и вакцины. По последней позиции произошло снижение в 3,5 раза, до 6,5 миллиона.

Медицинские приборы, рентгены и реагенты вошли в пятерку поставляемых товаров с показателями 3,1, два и 1,8 миллиона долларов соответственно.

В месячном выражении торговля упала, сократившись на 30%. Причиной в материале указали отсутствие сделок США по покупке российского урана. В торговле этим сырьем, по данным журналистов, дважды в год возникает перерыв - сейчас он уже второй.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста экономики страны превысили среднемировые.