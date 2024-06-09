09 июня 2024, 12:24

США и Россия нарастили торговлю в апреле

РИА «Новости»
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В апреле на 20% в годовом выражении вырос объем торговли между Россией и США. Сумма достигла 332 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

На 37% увеличился российский экспорт, достигнув показателя в 298 миллионов долларов. Здесь основным товаром остались удобрения - их поставки в годовом выражении подскочили в 1,6 раза, до 164 миллионов в американской валюте.

Второе место заняла платина, продажи которой выросли в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. На третьем оказались части турбореактивных двигателей - их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона.

Замкнули пятерку фосфаты и жмых из соевого масла, получившие по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

Что касается американского импорта, то он, напротив, сократился на 48%, остановившись на уровне 34 миллионов долларов.

Из США в Россию главным образом поставляют продукты - здесь зафиксировали рост вдвое, до 6,7 миллиона в американской валюте, и вакцины. По последней позиции произошло снижение в 3,5 раза, до 6,5 миллиона.

Медицинские приборы, рентгены и реагенты вошли в пятерку поставляемых товаров с показателями 3,1, два и 1,8 миллиона долларов соответственно.

В месячном выражении торговля упала, сократившись на 30%. Причиной в материале указали отсутствие сделок США по покупке российского урана. В торговле этим сырьем, по данным журналистов, дважды в год возникает перерыв - сейчас он уже второй.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста экономики страны превысили среднемировые.

США Доллары США Экспорт Торговля Россия Продукты
08 июня 2024, 05:19
Стало известно число россиян, которым проиндексируют пенсии
РИА «Новости»
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллиона россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность», - заявил министр.

По словам Котякова, это решение напрямую повлияет на уровень их зарплаты.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам уже со следующего года. По его словам, так будет справедливо.

Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина сообщила, что депутаты Госдумы обсуждают понижение планки пенсионного возраста для представителей двух профессий. Речь идет о работниках пожарной охраны ВС РФ и преподавателях среднего профобразования.

Пенсия Пенсионеры Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:01
Азербайджан присоединился к работе с картами «Мир»
РИА «Новости»
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Карты платежной системы «Мир» начали работать на территории Азербайджана. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Уже можно снимать манаты с карты „Мир“ в банкоматах ВТБ» - сказал он в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан» на полях ПМЭФ-2024.

Сейчас карты «Мир» работают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Южной Осетии и на Кубе.

Предприниматель из Индии Дивеш Кумар ранее заявил, что в Индии должна обязательно развиваться система «Мир» , а в России - индийская Rupicard. Сейчас туристы в обеих странах сталкиваются с трудностями, когда не могут воспользоваться картами.

Россия Работа МИД РФ Азербайджан ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:43
Силуанов назвал три составляющие финансового суверенитета России
РИА «Новости»
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Правительству России в ближайшие шесть лет предстоит обеспечить финансовый суверенитет страны. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом на ПМЭФ-2024. Трансляцию вели на сайте форума.

«С точки зрения Минфина, конечно, это обеспечение финансового суверенитета страны. Это глобальная задача - устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов, в том числе международных», - сказал он.

Министр заявил, что страны, которые ввели против России санкции, выстрелили себе в ногу. Их экономика стагнировала, а отечественная показала рост. По мнению Силуанова, в последние годы страна научилась выходить из сложнейших турбулентных ситуаций, эффективней управлять бюджетными деньгами и собирать налоги.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. Силуанов выступил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина состоится 7 июня.

Минфин РФ Россия Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 09:33
Посвященный сотрудничеству с Китаем стенд открыли на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба «Росконгресса».

На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба « Росконгресса ».

«Мы уверены, что форум станет платформой для обмена опытом, заключения новых соглашений и укрепления партнерских отношений между российским и китайским бизнесом», - заявил на открытии председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

Яркий стенд установил Альфа-банк, который первым среди российских банков получил международный рейтинг в КНР на уровне национального и планировал открыть филиалы в Пекине и Шанхае. В выставочном центре «Экспофорум» установили двух красных восьмиметровых драконов. В открытии культурно-делового пространства принял участие зампред Инвестиционной ассоциации Китая, генсек Инвестфорума по развитию реальной экономики Хайян Ли.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. На стенде Московской области гостей форума встретил робот Женя.

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