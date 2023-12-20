США и их союзники посчитали успехом потолок цен на российскую нефть

«За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен <…> с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, с января по ноябрь 2023 года нефтяные доходы России сократились на 32%, при этом обеспеченность глобальных рынков сохранилась. Минфин США посчитал это своей заслугой.

Соединенные Штаты и их союзники запретили компаниям в своих юрисдикциях транспортировать российскую нефть и предоставлять сопутствующие услуги, если стоимость поставки выше ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Среди нововведений, анонсированных Минфином США, - требование к поставщикам услуг из стран коалиции получать подтверждения от своих контрагентов каждый раз при приеме или отгрузке российской нефти. Также участники цепочки поставок, имеющие доступ к допзатратам, например, на страхование или фрахт, должны будут делиться ими по запросу.

Глава «Транснефти» Николай Токарев ранее сообщил, что Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить поставки российской нефти и не сокращать объемы. Эти страны не могут получать важный ресурс из других источников, отметил Токарев.