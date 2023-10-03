Средняя пенсия в России вырастет до 23,2 тысячи рублей

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Пенсии проиндексируют на 7,5% - таков прогнозируемый в 2023 году уровень инфляции. По словам Силуанова, общая сумма расходов на индексацию выплат в следующем году составит примерно 600 миллиардов рублей.

На данный момент прожиточный минимума пенсионера в России - 12 тысяч 363 рубля.

Согласно проекту бюджета на три года, в 2025-м эту сумму проиндексируют на 9,5%, в 2026-м - на 10,3%. Документ уже внесли в Госдуму.

Ранее россиянам напомнили, что выход на пенсию не происходит автоматически: от сотрудника требуется самостоятельно оформить статус пенсионера. В обязанности работодателя и Соцфонда это не входит.