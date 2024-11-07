07 ноября 2024, 12:35

Спрос на строящееся жилье в России обрушился после отмены льготной ипотеки

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В России с июля резко снизился спрос на строящееся жилье. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

В целом спрос на ипотеку снизился на 53% за три месяца. Но заметнее всего сократилось количество жилищных кредитов на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия. В сентябре таких ипотек оформили на 67% меньше, чем в июне. Больше всего спрос на них упал в Туве. Там показатель снизился на 84%. Также интерес к жилищным кредитам на строящееся жилье стал ниже в Рязанской и Пензенской областях. При этом меньше всего потери были в Дагестане, Архангельской области и Забайкальском крае.

Не так резко упал спрос на ипотеку на готовое жилье. В целом по стране, не учитывая Москву и Санкт-Петербург, количество таких ипотечных сделок в сентябре сократилось на 40% по сравнению с июнем 2024 года. Гусева отметила, что власти могу разработать новые ипотечные госпрограммы для отдельных регионов.

Россия Ипотека Льготная ипотека
06 ноября 2024, 21:36
Рост стоимости биткоина сочли закономерным
Pxhere
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Биткоин резко подорожал на фоне выборов президента США. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что рост криптовалюты вполне закономерен.

«Если предполагать победу Трампа, то, по-моему, это закономерно», - сказал он.

По данным площадки Binance, биткоин торговался по стоимости выше 75 тысяч долларов, обновив исторический максимум.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал две причины для укрепления позиций криптовалюты. Одна из них - политическая, ведь победивший на выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обещал биткоину всяческое содействие.

Голубовский допустил, что в ближайшем будущем эта криптовалюта будет стоить порядка 100 тысяч долларов.

США Криптовалюты Дональд Трамп Выборы президента США
06 ноября 2024, 21:30
На фоне избрания Трампа произошел обвал евро
РИА «Новости»
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После того, как стало известно о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, курс евро устремился вниз. Произошло самое сильное за последние четыре года падение, сообщило агентство Bloomberg.

Единая европейская валюта подешевела на 1,8% по отношению к укрепившемуся доллару. По оценкам агентства, это стало самым большим однодневным падением с марта 2020 года.

Победа Трампа усилила опасения по поводу введения импортных пошлин и приостановки одобрения новых проектов в энергетике. Из-за этого утром 6 ноября снизился общеевропейский автомобильный индекс Stoxx Europe 600 Automobiles, а также акции компаний из отрасли возобновляемых источников энергии, включая производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems A/S, энергетической компании Orsted A/S, специализирующегося на электроэнергии и природном газе холдинга EDP SA.

«Я не придаю большого значения движению на фондовом рынке в данный момент. Важнее всего просто следить за доходностью в Америке», - сказал главный инвестиционный директор BRI Wealth Management Дэн Бордман-Уэстон.

Аналитики газеты The Washington Post предупредили, что в случае переизбрания Трамп может спровоцировать глобальную торговую войну. По их мнению, он увеличит пошлины на импорт из Китая.

Евро Курс валют Мосбиржа
06 ноября 2024, 21:25
Индекс доллара США достиг рекордно высокого уровня после победы Трампа
Freepik
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Валюта США резко выросла на фоне президентских выборов по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, когда трейдеры вернулись к так называемым Trump Trade («трамповским сделкам»). Индекс доллара на пике вырос на 1,92%, до 105,441 пункта, сообщила газета The Financial Times.

Это оказался самый большой однодневный прирост, начиная с июня 2016 года. После этого рост индекса к 20:00 по московскому времени замедлился до 1,61%, откатившись к 105,123 пункта.

Этот показатель демонстрирует отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем доллар США сильнее относительно них.

Самой слабой валютой среди стран G10 оказался евро. Это объясняется опасениями, что Трамп может ввести пошлины на товары из Евросоюза. Последнее ударит по экспортно-ориентированным экономикам блока.

«Trump trade возвращается», - заявил валютный стратег ING Франческо Песоле.

По его словам, сейчас рынки отыгрывают так называемый сценарий «красной волны», при котором республиканцы получат контроль над обеими палатами конгресса, а это еще больше укрепит позиции доллара.

Если говорить о Trump Trade, то американские финансисты так называют стратегии, которые помогут при победе Трампа заработать на ключевых идеях республиканцев. В частности, на более мягкой фискальной политике, увеличении госрасходов, более высоких торговых тарифах и смягчении регулирования.

В начале сентября предпринимателю Илону Маску предрекли увеличение капитала до триллиона долларов в 2027 году.

Евро США Доллары США Дональд Трамп Курс валют Выборы президента США
06 ноября 2024, 09:37
Стоимость биткоина побила исторический максимум на фоне выборов президента США
РИА «Новости»
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На фоне выборов президента США стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщил CNN.

По состоянию на 06:12 по московскому времени на бирже Binance, крупнейшей в мире по объему торгов криптовалютами, биткоин подорожал до 74 367 долларов.

Биржа уточнила, что предыдущий рекорд зафиксировали 14 марта, когда котировки составляли 73 777 долларов.

В США проходят выборы президента. Республиканскую партию на них представляет бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - вице-президент Камала Харрис.

Ранее стало известно, что Трамп победил Харрис в ключевом штате Пенсильвания с результатом 51,2% после обработки 90% протоколов. Победитель выборов здесь получит 19 голосов выборщиков, наибольшое количество среди всех колеблющихся штатов.

США Криптовалюты Выборы президента США

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