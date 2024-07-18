18 июля 2024, 15:10

Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос, поскольку железные дороги уже не справляются с объемами. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

По его словам, число заявок за первые полгода выросло на 32% по сравнению с прошлогодними показателями, а объем фактических перевозок - на 30%. При этом выросли и цены на автомобильную доставку груза из Китая в центральную часть России. Сегодня они могут достигать $12,5 тысячи за 20-тонную фуру.

Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Вадим Фильченков, в свою очередь, отметил, что за первое полугодие российские автоперевозчики выполнили более 60 тысяч рейсов с грузом между Россией и Китаем.

Утром 18 июля издание Bloomberg сообщило о проблемах с платежами , с которыми столкнулись российские экспортеры, торгующие с Китаем.

Дороги Россия Китай
18 июля 2024, 14:22
Сборы ФТС за первое полугодие 2024 года выросли на полтриллиона рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная таможенная служба за первое полугодие 2024 года собрала на 500 миллиардов рублей больше налоговых сборов и платежей, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Валерием Пикалевым. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет», - отметил президент.

Он также добавил, что результативность таможенного контроля растет, а пропускная способность повышается.

Глава ФТС доложил Путину о цифровизации отрасли. По его словам, новые технологии внедряются как на границе, так и на таможенных пунктах внутри страны.

«Наш стратегический вектор - это построение интеллектуальной таможни», - отметил Пикалев.

Кроме того, ведомство организовало незамедлительное оформление товаров для нужд военно-промышленного комплекса. Пикалев пообещал расширить возможности для трудоустройства бывших участников спецоперации в таможенную службу.

Накануне таможенников предупредили о мошенниках, выдающих себя за их руководителей.

Рубль Таможня Владимир Путин
18 июля 2024, 11:11
В Евросоюзе повысят пошлины на китайские электромобили
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз с 12 июля увеличил пошлины для китайских электромобилей и автопроизводителей, имеющих заводы в Китае. Об этом сообщило издание The Economist.

Размер пошлины будет различаться в зависимости от производителя. Если для BYD она составит 17%, то для SAIC - 38%. В ЕС объяснили это числом субсидий, полученных компаниями от правительства Китая, и их сотрудничеством с союзом.

Министерство коммерции Китая уже пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию из-за подобных ограничений.

Как сообщило РИА «Новости» , если в 2019 году доля китайских электромобилей на европейском рынке составляла меньше процента, то к 2023 году она выросла более чем в восемь раз, а к 2025-му ожидают, что продукция из Китая займет 15% рынка.

В июне глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию.

Пошлины Евросоюз Китай Электромобили
17 июля 2024, 13:51
Путин предложил обсудить вопросы использования цифровых валют
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в среду предложил обсудить вопрос использования цифровых валют. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Речь идет о пробном использовании цифрового рубля. По сути, это еще одна форма национальной денежной единицы. Его плюс в том, что граждане смогут пользоваться цифровым рублем вне зависимости от того, в каком банке открыт счет», - сказал он.

Путин добавил, что в проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия. По состоянию на 1 июля в системе совершили свыше 27 тысяч переводов и порядка семи тысяч оплаты услуг.

«Платформа показала работоспособность и функциональность. Нужно перейти к более широкому внедрению цифрового рубля в хозяйственной сфере», - добавил глава государства.

Президент отметил, что цифровые валюты стали перспективным и динамичным направлением, которое становится все более востребованным в мире.

«Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики. Со стороны бизнеса, граждан и инвесторов во всем мире оно становится более востребованным», - подчеркнул он.

Ранее ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля в 2025 году.

Криптовалюты Россия Владимир Путин Цифровой рубль
16 июля 2024, 23:05
Названы пять категорий пенсионеров, которым повысят выплаты с 1 августа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В августе пенсии увеличат пяти категориям россиян, в частности, тем, кто работал в прошлом году. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в 2023 году работавших пенсионеров оказалось около восьми миллионов человек, но не исключено, что их число будет больше, так как люди могли работать в рамках сезонной занятости и потому не попасть в статистику.

«Сумма корректировки у каждого пенсионера будет индивидуальной, так как зависит от взносов, которые уплатил работодатель, и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию», - добавил Балынин.

Вторая категория пенсионеров - это люди, которым в июле исполнилось 80 лет или же установили первую группу инвалидности.

Как рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова, им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии - на 8 134,88 рубля. Но двойного повышения не будет, если первую группу присвоят пенсионеру, которому уже исполнилось 80 лет.

Доплаты к пенсиям также получат члены летных экипажей гражданских самолетов и работников угольной отрасли. Кроме того, размер выплаты увеличится у тех, кто получает накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, но в зависимости от доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева предупредила, что маленькие пенсии получат люди, которые не были официально трудоустроены.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги

Новости по теме