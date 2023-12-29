СПБ биржа приостановила торги ценными бумагами
СПБ биржа приостановила торги ценными бумагами с 7:50 по московскому времени. В системе произошел технический сбой. Об этом сообщил RT.
«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза», - сказал он.
Бюрократы, по словам дипломата, наоборот, продолжили выпускать новые пакеты санкций один за другим. Идеи того, как еще повлиять на Россию, по словам дипломата, начали заканчиваться, но ожидаемый эффект так и не наступил. Сергей Нечаев заявил, что не стоит ждать его в будущем - рестрикции не помешают экономике России расти.
Минэкономики Германии объявило о разработке нового пакета антироссийских санкций , который призван исключить пути обхода прежних мер. Инициаторами 13-го и 14-го набора ограничений станут страны Балтии.
Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно. Он попросил защитить бренды компании в дружественных России странах, в том числе СНГ.
По его задумке, Роспатент убедит коллег из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. В Белоруссии этот процесс уже завершился.
Заявки в патентные ведомстве стран СНГ подала Carlsberg. «Балтику» перевели во временное управление Росимущества, а корпорация расторгла с российской компанией лицензионные соглашения на свои бренды, такие как Holsten, Seth & Riley’s Garage, Tuborg и Kronenbourg.
«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - сказал он.
Дмитрий Чернышенко заявил, что за повышением платы следит ФАС России. Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года мобильные операторы смогут поднимать цены выше инфляции только в том случае, если значительную часть допприбыли вложат в новые технологии и развитие сетей.
Вице-премьер напомнил, что в последние десятилетия компании много инвестировали в оборудование и инфраструктуру. Теперь на отрасль ляжет важная ответственность за развитие сетей нового поколения 5G, создание отечественного оборудования связи и обеспечение технологического суверенитета страны.
Операторы связи просили кабмин разрешить повышать тарифы ежегодно более чем на 5% выше инфляции. Они пожаловались властям на закредитованность и большие траты на развитие сетей.
Брижа предупредила, что с завтрашнего дня все открытые позиции начнут постепенно закрываться. Россиян попросили погасить все нерешенные обязательства и вывести деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.
Письма о закрытии позиций направили людям, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории России», объяснили в техподдержке.
Binance объявила об уходе из РФ 27 сентября 2023 года. Одновременно с этим биржа сообщила о заключении договора о продаже российского бизнеса компании CommEX.
Ранее сообщалось, что Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Платформа прекратит поддержку российской валюты на собственной p2p-платформе.