СПБ биржа приостановила торги ценными бумагами

Санкции не показали эффективности, но страны Запада не планируют отменять их. Предпосылок к снятию ограничений нет, заявил РИА «Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза», - сказал он.

Бюрократы, по словам дипломата, наоборот, продолжили выпускать новые пакеты санкций один за другим. Идеи того, как еще повлиять на Россию, по словам дипломата, начали заканчиваться, но ожидаемый эффект так и не наступил. Сергей Нечаев заявил, что не стоит ждать его в будущем - рестрикции не помешают экономике России расти.

Минэкономики Германии объявило о разработке нового пакета антироссийских санкций , который призван исключить пути обхода прежних мер. Инициаторами 13-го и 14-го набора ограничений станут страны Балтии.