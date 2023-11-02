СПБ Биржа остановили торги иностранными акциями

«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», - уточнили в пресс-службе.

Информацию о возобновлении торгов, режимах и доступных инструментах для совершения сделок опубликуют позднее. Торги уже приостановили в приложении «Тинькофф-инвестиции» и БКС, писал ТАСС.

СПБ Биржа - единственная площадка в России для торговли иностранными акциями. Инвесторы могут торговать ценными бумагами только через профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Центробанком.

Ранее стало известно, что карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», который попал под санкции, перестанут работать за границей с 3 ноября. Клиентам посоветовали снять наличные с карт, потому что операции могут приостановить в ближайшее время.