27 ноября 2023, 12:00

СПБ Биржа опровергла подачу документов на банкротство

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СПБ Биржа, вопреки распространившимся в СМИ сообщениям, не подавала документов о признании себя банкротом. Об этом РБК заявил представитель площадки.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», - отметил он.

При этом в картотеке дел Арбитражного суда Москвы есть заявление ПАО «СПБ Биржа» о «несостоятельности (банкротстве) организации и граждан». Документ поступил в суд 24 ноября, его пока не приняли к рассмотрению.

На фоне появившихся новостей акции биржи упали почти на 30%, отметил RT. К 10:20 стоимость акций составила 71,2 рубля, снизившись на 27,35%.

В начале ноября США ввели санкции против СПБ Биржи. Американским инвесторам запретили совершать сделки и финансовые операции с ней, активы компании на территории страны заблокировали. Неделю спустя биржа объявила о смене гендиректора - пост занял Евгений Сердюков.

Расчеты по заблокированным сделкам СПБ Биржи завершились к 13 ноября.

США Санкции Деньги
27 ноября 2023, 07:59
Лимиты средств по льготной ипотеке в России предложат увеличить
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Банки потратили выделенные им на льготную ипотеку пять триллионов рублей быстрее, чем планировалось. Из-за этого Минфин предложит расширить лимиты, сообщили «Известия».

Дополнительное финансирование, по словам представителя министерства, потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы. Лимиты субсидируемых жилищных кредитов с государственным возмещением составляли пять триллионов рублей на новостройки, 3,4 триллиона - по семейной ипотеке.

Управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова сообщила, что повышение ключевой ставки с 8,5% до 13% пришлось на период ажиотажного спроса, из-за этого в августе объем выдачи по госпрограммам достиг исторического максимума. Лимиты многих крупных банков на исходе. Из-за этого Минфин занялся подготовкой постановления об увеличении лимитов.

Центробанк выступил за повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рынок на стадии перегрева.

Минфин РФ Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги Льготная ипотека Социальная ипотека
27 ноября 2023, 03:11
Банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ
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Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал инициативу «Единой России» об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на обращение НСФР к Госдуме, правительству и Совету Федерации.

Идею отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в 2020 году. Но рассмотрение инициативы приостановили из-за протестов со стороны банков.

Представители финансового сектора предупредили, что отмена комиссии заставит банки оптимизировать бизнес-процессы, что приведет к ухудшению условий обслуживания клиентов. Сократится платежная инфраструктура, снизятся проценты по вкладам, а кредитные ставки вырастут.

При этом в НСФР поддержали отмену комиссий для пенсионеров и льготников.

«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж», - сказано в письме представителей кредитных организаций.

Ранее специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин заявил «360», что банки найдут, чем компенсировать недополучение прибыли в случае отмены комиссии. Например, через повышение процентных ставок по кредитам.

Банки ЖКХ Госдума РФ Деньги
26 ноября 2023, 11:45
Россиянам рассказали о четырех вариантах выгодных вложений в 2024 году
РИА «Новости»
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В 2024 году наиболее надежными финансовыми вложениями для россиян станут доллары, евро и золото. В декабре и январе курс американской валюты может упасть еще больше, заявил Lenta.ru финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Эксперт уточнил, что доллары и евро пользуются большим спросом и ликвидностью. Он рекомендовал купить подешевевшую валюту, пока курс не поднялся вновь.

«Это твердая валюта, которая не так сильно подвержена обесцениванию. К тому же, если куда-то ехать, она понадобится», - уточнил Григорьев.

По его словам, инвестиции в драгоценные металлы, а именно в золото, также станут хорошим решением в условиях нестабильной экономической ситуации. В такие периоды цены на драгоценные металлы начинают быстро расти.

В заключение специалист обратил внимание на банковские вклады и рынок ценных бумаг, которые могут принести хороший доход.

Во вторник, 21 ноября, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей. Такого падения не наблюдали с июня текущего года. До этого аналитик Сергей Раманинов сообщал, что на укрепление рубля повлияли высокий экспорт и требования по продаже валютной выручки.

Евро Доллары США Золото Россия Деньги Курс доллара
25 ноября 2023, 11:54
Сбербанк анонсировал запуск исламской ипотеки в двух регионах России
РИА «Новости»
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Сбербанк объявил о запуске программы исламской ипотеки «Ипотека Мурабаха». Особенные условия кредита под залог недвижимости начали тестировать в Башкирии и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе финорганизации.

По условиям ипотеки в договоре купли-продажи стоимость недвижимости необходимо указывать с учетом наценки, в рассрочку и без уплаты процентов. Подобный принцип соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), отметили в пресс-службе.

«„Ипотека Мурабаха“ доступна на сумму от 300 тысяч до 100 миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%», - указали в Сбербанке.

В Башкирии такие условия распространят на новостройки и вторичное жилье, в Дагестане - только на первичный рынок. Квартиры в новых домах можно будет приобрести только у девелоперов, прошедших аккредитацию в банке и использующих эскроу-счета.

Ранее СМИ сообщали, что Магаданская область и Чукотка оказались лидерами рейтинга российских регионов по испотечным платежам. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сбербанк Ипотека Деньги

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