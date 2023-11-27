СПБ Биржа опровергла подачу документов на банкротство
СПБ Биржа, вопреки распространившимся в СМИ сообщениям, не подавала документов о признании себя банкротом. Об этом РБК заявил представитель площадки.
«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», - отметил он.
При этом в картотеке дел Арбитражного суда Москвы есть заявление ПАО «СПБ Биржа» о «несостоятельности (банкротстве) организации и граждан». Документ поступил в суд 24 ноября, его пока не приняли к рассмотрению.
На фоне появившихся новостей акции биржи упали почти на 30%, отметил RT. К 10:20 стоимость акций составила 71,2 рубля, снизившись на 27,35%.
В начале ноября США ввели санкции против СПБ Биржи. Американским инвесторам запретили совершать сделки и финансовые операции с ней, активы компании на территории страны заблокировали. Неделю спустя биржа объявила о смене гендиректора - пост занял Евгений Сердюков.
Расчеты по заблокированным сделкам СПБ Биржи завершились к 13 ноября.