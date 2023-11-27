СПБ Биржа опровергла подачу документов на банкротство

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», - отметил он.

При этом в картотеке дел Арбитражного суда Москвы есть заявление ПАО «СПБ Биржа» о «несостоятельности (банкротстве) организации и граждан». Документ поступил в суд 24 ноября, его пока не приняли к рассмотрению.

На фоне появившихся новостей акции биржи упали почти на 30%, отметил RT. К 10:20 стоимость акций составила 71,2 рубля, снизившись на 27,35%.

В начале ноября США ввели санкции против СПБ Биржи. Американским инвесторам запретили совершать сделки и финансовые операции с ней, активы компании на территории страны заблокировали. Неделю спустя биржа объявила о смене гендиректора - пост занял Евгений Сердюков.

Расчеты по заблокированным сделкам СПБ Биржи завершились к 13 ноября.