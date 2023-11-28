СПБ Биржа обратится к правоохранителям из-за подлога в истории с банкротством

«СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве», - заявили представители компании.

Арбитражный суд Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи из-за нарушения процедуры и ненадлежащего оформления иска. Однако в компании опровергли подачу таких документов и обвинили во всем мошенников. Пресс-служба призвала участников рынка ценных бумаг полагаться только на официальную информацию и не действовать импульсивно.

Заявление ПАО «СПБ Биржа» от 24 ноября появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. На фоне новостей о возможном банкротстве акции биржи упали почти на 30%.