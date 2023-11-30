СПБ Биржа обратится к Минфину США за разрешением на разблокировку активов
СПБ Биржа направит Минфину США обращение с просьбой разблокировать клиентские активы. Об этом заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков, сообщила пресс-служба биржи.
Он отметил, что над выводом активов работает команда международных юристов, специализирующихся на вопросах санкций. СПБ Биржа занимается разработкой нескольких планов для разблокировки.
«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - прим. ред.) - эта организация более известна как OFAC», - указал Сердюков.
Площадка собирается получить разрешение OFAC и полностью вернуть клиентам активы. Гендиректор СПБ Биржи назвал этот вопрос приоритетным. По его словам, приблизительные сроки опубликуют на официальном сайте площадки в ближайшее время.
Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ России Михаил Мамута сравнил ситуацию с якобы банкротством СПБ Биржи с преступлением. Он подчеркнул, что площадка не подавала документы о банкротстве. Мамута назвал ситуацию недопустимой и призвал расследовать ее.