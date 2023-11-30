30 ноября 2023, 12:02

СПБ Биржа обратится к Минфину США за разрешением на разблокировку активов

РИА «Новости»
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СПБ Биржа направит Минфину США обращение с просьбой разблокировать клиентские активы. Об этом заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков, сообщила пресс-служба биржи.

Он отметил, что над выводом активов работает команда международных юристов, специализирующихся на вопросах санкций. СПБ Биржа занимается разработкой нескольких планов для разблокировки.

«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - прим. ред.) - эта организация более известна как OFAC», - указал Сердюков.

Площадка собирается получить разрешение OFAC и полностью вернуть клиентам активы. Гендиректор СПБ Биржи назвал этот вопрос приоритетным. По его словам, приблизительные сроки опубликуют на официальном сайте площадки в ближайшее время.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ России Михаил Мамута сравнил ситуацию с якобы банкротством СПБ Биржи с преступлением. Он подчеркнул, что площадка не подавала документы о банкротстве. Мамута назвал ситуацию недопустимой и призвал расследовать ее.

США Экономика
30 ноября 2023, 08:37
Сечин возложил на Минфин ответственность за кризис на топливном рынке России
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Кризис на российском топливном рынке спровоцировали неэффективные решения Минфина, который изменил систему налогообложения без учета новых условий. Председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заявил об этом в пресс-релизе компании.

«Роснефть» отчиталась о результатах работы в третьем квартале и по итогам девяти месяцев 2023 года. Игорь Сечин заявил, что эффективность бизнес-модели компании подтвердилась. Объем добычи углеводородов нарастили почти на 11%. При увеличении капитальных затрат с начала года на 10,6% чистая прибыль возросла на 76,2%.

Однако, по его словам, изменение системы налогообложения отрасли сказалось на работе. Игорь Сечин раскритиковал действия Минфина. Он назвал сокращение демпфера непроработанным решением. По мнению главы «Роснефти», именно оно привело к кризису на рынке топлива в августе - сентябре, а очередные изменения порядка определения цены на нефть для налоговых целей в октябре усугубили проблему.

«Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», - заявил он.

Глава «Роснефти» предупредил о последствиях мер по газу. Дифференциация цен для промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль, по его мнению, спровоцирует разбалансирование рынка и дефицит топлива для социально значимых отраслей.

Нефтепродукты в Европе подорожают почти на треть, заявлял ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рост цен произойдет из-за введенного странами Запада потолка для российского топлива.

Кризис на российском топливном рынке спровоцировали неэффективные решения Минфина, который изменил систему налогообложения без учета новых условий. Председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заявил об этом в пресс-релизе компании.

Минфин РФ Нефть Роснефть Экономика
30 ноября 2023, 08:10
Депутат Госдумы заявил о возможном рассмотрении нового запрета на экспорт топлива
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Госдума может предложить правительству России рассмотреть новый запрет на экспорт топлива. Об этом «Известиям» заявил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Он отметил, что на такой шаг придется пойти в том случае, если цены на топливо будут расти.

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», - указал Ананских.

Депутат добавил, что топливо продается за рубеж, поэтому стоимость нефтепродуктов в России выросла. Он предположил, что запрета на экспорт удастся избежать, если компании смогут сдерживать цены на российском рынке.

Ранее СМИ сообщили, что правительство отказалось регулировать цены на бензин и дизель. Законопроект о введении предельно допустимых цен на топливо отклонили из-за возможного негативного влияния на рынок.

Инициативу об урегулировании цен предложили депутаты партии ЛДПР. Законопроект предполагал, что правительство установит допустимые розничные цены на топливо сроком на пять лет.

Госдума РФ Топливо
30 ноября 2023, 07:52
Однокомнатные квартиры с 2020 года в среднем подорожали более чем в 1,5 раза
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Цены на однокомнатные квартиры в России выросли за последние четыре года в 1,6 раз. Об этом сообщил РБК.

Аналитики Frank RG выяснили, что средняя стоимость однушек увеличилась на 64% в период с 2020 года по ноябрь 2023 года. Цена достигла отметки в 3,3 миллиона рублей.

Рост стоимости поддерживается программами ипотечного кредитования по льготным условиям, добавило издание. В 2020 однокомнатная квартира в среднем стоила 2,8 миллиона рублей. Резкий скачок цен произошел в 2022 году, когда цена выросла до 4,3 миллиона рублей.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина связала рост цен на недвижимость с тенденцией строить малогабаритное доступное жилье. По ее мнению, застройщики снижают стоимость с помощью уменьшения жилплощади. Никитина добавила, что цены на квартиры в 2024 году могут вырасти еще на 1,5 миллиона рублей.

Адвокат Ирина Алпатова рекомендовала покупать квартиры только у проверенных застройщиков. Она также посоветовала избегать слишком дешевых объектов недвижимости.

Недвижимость Экономика
30 ноября 2023, 06:44
Пенсионеров в России пересчитают по-новому
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Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм», что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм» , что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

«Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», - объяснил он.

Специалисты соберут информацию по трем формам статистического наблюдения: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах, «94 Пенсии-Р» о работающих. Данные передадут в территориальные органы Социального фонда, где их проанализируют и сгруппируют. Андрей Гиринский объяснил, что их используют для того, чтобы точнее рассчитать индексацию пенсий в отдельно взятых регионах.

В 2024 году средний размер страховой пенсии увеличат до 22 605 рублей, по старости - до 23 449 рублей. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют на 7,5%.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги

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