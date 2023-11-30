СПБ Биржа обратится к Минфину США за разрешением на разблокировку активов

Кризис на российском топливном рынке спровоцировали неэффективные решения Минфина, который изменил систему налогообложения без учета новых условий. Председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заявил об этом в пресс-релизе компании.

«Роснефть» отчиталась о результатах работы в третьем квартале и по итогам девяти месяцев 2023 года. Игорь Сечин заявил, что эффективность бизнес-модели компании подтвердилась. Объем добычи углеводородов нарастили почти на 11%. При увеличении капитальных затрат с начала года на 10,6% чистая прибыль возросла на 76,2%.

Однако, по его словам, изменение системы налогообложения отрасли сказалось на работе. Игорь Сечин раскритиковал действия Минфина. Он назвал сокращение демпфера непроработанным решением. По мнению главы «Роснефти», именно оно привело к кризису на рынке топлива в августе - сентябре, а очередные изменения порядка определения цены на нефть для налоговых целей в октябре усугубили проблему.

«Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», - заявил он.

Глава «Роснефти» предупредил о последствиях мер по газу. Дифференциация цен для промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль, по его мнению, спровоцирует разбалансирование рынка и дефицит топлива для социально значимых отраслей.

Нефтепродукты в Европе подорожают почти на треть, заявлял ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рост цен произойдет из-за введенного странами Запада потолка для российского топлива.

Кризис на российском топливном рынке спровоцировали неэффективные решения Минфина, который изменил систему налогообложения без учета новых условий. Председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заявил об этом в пресс-релизе компании.