17 июня 2024, 16:04

Совкомбанк ввел сезонный вклад «Выгодное лето с Халвой»

РИА «Новости»
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Клиенты Совкомбанка могут воспользоваться новой услугой финансовой организации. Речь идет о сезонном вкладе под названием «Выгодное лето с Халвой».

Вклад можно открыть на новый срок - до 36 месяцев. При этом ставка при его открытии составит 18%. Для тех клиентов, которые регулярно используют карту «Халва» для покупок, ее увеличат на 1% в конце срока действия.

Для того чтобы ее повысить, клиенту необходимо соблюсти одно условие: у него не должно быть просроченной задолженности по любым кредитам.

Открыть сезонный вклад можно на любой срок от трех до 36 месяцев. При этом минимальная сумма, которую можно положить на счет, составляет 50 тысяч рублей.

«Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете», - отметили в пресс-службе финансовой организации.

Подробнее о вкладах Совкомбанка по ссылке.

Банки Рубль Кредиты Покупки
17 июня 2024, 15:38
Поддержку развития радиоэлектроники в России приостановили
Unsplash
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Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники. Министерство собирается проверить эффективность использования ранее выделенных средств, сообщили «Ведомости».

О заморозке выдачи субсидий изданию сообщили топ-менеджеры компаний, занимающихся производством электроники. Приостановка программ совпала с назначением министром Антона Алиханова. В ближайшее время будут пересмотрены планы работы Минпромторга и предыдущие субсидии.

Собеседник также отметил, что те, кто получили поддержку по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», так и не добились нужных результатов.

Кроме того, много вопросов вызывает то, что финансирование получали одни и те же компании. По словам собеседника, решение Алиханова поддерживает и Счетная палата.

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», - поделился с «Ведомостями» один из топ-менеджеров.

В марте Минпромторг захотел признать белорусские чипы, платы и другие компоненты российскими. Эти меры необходимы для того, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.

Экономика
17 июня 2024, 12:14
Появилась новая схема телефонного мошенничества с ипотечными кредитами
РИА «Новости»
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Мошенники стали выманивать у россиян данные для авторизации на сайте «Госуслуги» под предлогом помощи в погашении просрочки по ипотеке. О новой схеме обмана предупредила пресс-служба ВТБ.

«Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит», - заявил старший вице-президент кредитно-финансовой организации, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Злоумышленники звонили клиентам от имени сотрудников банка и заявляли, что у тех появилась задолженность по ипотеке. Если оказывалось, что у потенциального пострадавшего нет такого кредита, звонок прерывали, в остальных случаях продолжали разговор.

Мошенники убеждали назвать номер СНИЛС и код из СМС, чтобы якобы помочь решить проблему. На самом деле, заявили в банке, так преступники получали доступ к госуслугам и личному кабинету в приложении банка, чтобы оформить кредит и снять все деньги.

Пострадать от мошенников могли даже известные люди.

«Известия» сообщили, что народный артист России Бедрос Киркоров лишился 3,5 миллиона рублей.

Кредиты Ипотека Деньги
17 июня 2024, 09:08
Татарстанский «Автоградбанк» лишился лицензии
РИА «Новости»
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Из-за нарушений федерального законодательства, неэффективной бизнес-модели и других проблем «Автоградбанк» лишился лицензии. По величине активов он занимал 218-е место в банковской системе России, сообщил Центробанк.

«Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ», - заявила пресс-служба регулятора.

Зарегистрированная в татарстанском городе Набережные Челны кредитная организация, по информации Банка России, не исполняла федеральное законодательство и нормативные акты, допускала нарушения в области финансирования терроризма и отмывания доходов. Регулятор пообещал передать информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

Центробанк заявил, что бизнес-модель «Автоградбанка» долгое время оставалась неэффективной, ее активы сокращались. Большие стимулирующие выплаты топ-менеджменту привели к убыткам.

Банк участвовал в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей. Функции временной администрации возложили на Агентство по страхованию вкладов.

Ранее бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева признали банкротом. Началась реализация его имущества.

Банки Бизнес Деньги Центробанк
15 июня 2024, 15:00
Счетная палата запустила опрос об эффективности налогового режима самозанятых
РИА «Новости»
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Счетная палата с помощью анонимного опроса самозанятых выяснит, насколько эффективен в России налоговый режим для этой категории работников. Об этом написал РБК.

Анкеты уже разослали. Итоги подведут в ноябре. Результаты социологического исследования планируется использовать для улучшения режима налога на профессиональный доход.

Респондентов попросили оценить верность нескольких утверждений и ответить на вопросы. Они касаются размера ставки налога и предельно допустимого годового дохода, количества видов деятельности, по которым применяется налог на профессиональный доход, готовности уплачивать этот налог в увеличенном размере ради роста пенсионных накоплений. Самозанятых также спросили, планируют ли они оформлять ИП или учреждать юрлицо и обращаться за финансовой либо имущественной поддержкой.

В Счетной палате напомнили, что до 31 декабря 2028 года, пока действует эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых, изменения в части роста налоговых ставок или уменьшения предельного размера дохода вносить нельзя.

По данным на 12 апреля 2024 года, в Подмосковье зарегистрировались более 700 тысяч самозанятых.

Пенсия Доходы Опросы Налоги Самозанятые

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