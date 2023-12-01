Совкомбанк начал сбор заявок в рамках IPO

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IPO пройдет с листингом на Московской бирже. Участвовать может широкий круг инвесторов, включая физлиц. Торги акциями должны стартовать 15 декабря.

Ценовой диапазон IPO установили на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за акцию. Такая сумма соответствует рыночной капитализации Совкомбанка без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. В банке отметили, что уже получили от ряда крупных институциональных инвесторов заявки на участие в размещении в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Совкомбанк входит в топ-10 кредитных организаций по размеру активов с долей рынка 1,6%.

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