Совкомбанк изменил условия начисления бонусов по карте «Халва»

Финансовая организация решила отменить правило обязательных пяти покупок в месяц на сумму от 10 тысяч рублей. Ранее они были необходимы для получения кешбэка и повышенного процента на остаток по «Халве».

Начиная с 23 июня все подписчики «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте. Новым клиентам первые три месяца банк будет начислять 17% годовых на остаток по «Халве».

С этого же времени кешбэк по карте «Халва» будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей.

Подробнее об условиях по карте «Халва» - здесь.