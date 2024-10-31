Советник главы Центробанка объявила об отставке

«Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она пожелала своей теперь уже бывшей советнице успехов во всех начинаниях.

По данным РБК , Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в Международный валютный фонд. Если ее изберут, то уже с 1 ноября она вступит в должность.