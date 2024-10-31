31 октября 2024, 18:29

Советник главы Центробанка объявила об отставке

РИА «Новости»
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Советник и бывший первый заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева покинет пост из-за перехода на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она пожелала своей теперь уже бывшей советнице успехов во всех начинаниях.

По данным РБК , Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в Международный валютный фонд. Если ее изберут, то уже с 1 ноября она вступит в должность.

Отставки Россия Центробанк
31 октября 2024, 13:23
Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ
РИА «Новости»
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В России пенсионеры имеют право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, если траты на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода. Об этом напомнила сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.ru».

Размер субсидии зависит от региона. В Москве ее размер составляет 10% от дохода семьи. В Якутии - 15%. Также пенсионерам доступна компенсация расходов по капремонту. Для людей старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет - 100%.

«Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», - подчеркнула сенатор.

Одиноких пенсионеров в Москве освобождают от платы за вывоз мусора. Им же предоставляют скидку в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячную компенсацию за телефонную связь. В ноябре некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям.

Пенсия Пенсионеры Семья
31 октября 2024, 01:36
«Газпром» продал свой офис почти за три миллиарда рублей
РИА «Новости»
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«Газпром» продал свое офисное здание на Новочеремушкинской улице в Москве почти за три миллиарда рублей. Об этом написали в протоколе аукциона, который опубликовали на сайте электронной торговой площадки ГПБ.

В торгах принимала участие «Финансовая группа „Эверест“, но организация не предложила цену. За здание заплатила 2,7 миллиарда рублей „СЭА недвижимость“. Как сообщил РБК , компания связана с владельцами Барнаульского котельного завода.

Общая площадь проданного офиса составила 37,7 тысячи квадратных метров. В здании были подразделения «Газпром газнадзор» и других дочерних компаний.

Ранее два нежилых здания с земельным участком продали на аукционе в Подольске. Сделка принесла в бюджет округа более 75 миллионов рублей.

Рубль Аукционы Недвижимость Газпром Москва
29 октября 2024, 02:17
Банки в РФ стали повышать ставки по вкладам
РИА «Новости»
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Российские банки стали увеличивать ставки по вкладам после повышения Банком РФ ключевой ставки до 21%. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Дом.РФ» с 28 октября повысил максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых. Также до 21,6% годовых увеличил ставки по срочным вкладам и ПСБ.

«Абсолют банк» поднял ставки по популярным вкладам до 22% в случае размещения средств на шесть месяцев.

Ранее стало известно о поднятии ключевой ставки РФ до 21%. Такую меру объяснили инфляцией, которая сложилась выше июльского прогноза. Также повышение осуществили из-за роста внутреннего спроса, который опережает предложение товаров и услуг.

Банки Россия Центробанк Инфляция
28 октября 2024, 10:26
Цены на смартфоны в России подскочили на 15%. В чем причина
Global Look Press
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Цены на смартфоны в России за первые три квартала 2024 года выросли на 12-15% в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Марвел-Дистрибуции».

За первые девять месяцев года средняя стоимость смартфон выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Эту информацию подтвердили в МТС. В компании пояснили, что на цены повлияли изменение курса валют, стоимость закупок и логистики.

«Одна из причин повышения цен - курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств», - сказали представители «Марвел-Дистрибуции».

Второй причиной роста стоимости смартфонов назвали рост ключевой ставки. Она влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ретейлеров. Партии смартфонов, купленные по новым ценам, придут в Россию в ноябре–декабре. При этом в их стоимость заложат растущую ставку Центробанка.

В «МегаФоне» добавили, что цены на смартфоны из новых партий при закупке действительно выросли до 15%.

Рубль Смартфоны Курс валют Курс доллара МегаФон Центробанк

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