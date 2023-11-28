Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно за пределами четырех стран

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», - заявил представитель кредитной организации.

Нововведение объяснили двумя причинами. Во-первых, Тинькофф Банк - системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры. Его работу регулирует Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, в отношении компании действуют особые ограничения. Во-вторых, такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.

Сотрудники Тинькофф Банка, работающие за пределами России, Казахстана, Белоруссии и Армении подтвердили, что получили неофициальные уведомления от руководителей направлений и эйчар-менеджеров. Им предложили перейти на работу в указанных странах.

Госдума предлагала запретить удаленную работу всем IT-специалистам, уехавшим после начала спецоперации и задействованным в работе с государственными информационными системами.

Минцифры России не поддержало тотальные ограничения.