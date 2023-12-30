30 декабря 2023, 01:04

Сооснователь Fix Price миллиардер Хачатрян продал свою долю в компании

РИА «Новости»
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Сооснователь Fix Price миллиардер Артем Хачатрян продал свой пакет в 35,2% акций компании и вышел из совета директоров «по семейным обстоятельствам». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почти весь пакет - 34,2% - выкупил его партнер Сергей Ломакин, 1% акций приобрел гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов. Хачатрян получил за свою долю 1,015 миллиарда долларов. Кирсанов стал обладателем 8,5 миллиона акций по цене 2,94 доллара за бумагу, Ломакин выкупил 290,5 миллиона акций по цене 3,41 доллара за бумагу.

Ломакин и Хачатрян запустили сеть магазинов «все по одной цене» в 2007 году. В марте 2021 года компания вышла на биржу, ее основатели стали миллиардерами.

Компания Fix Price в начале ноября провела опрос , согласно которому 76% россиян предпочитают бумажную версию книг. Еще 34% респондентов заявили, что предпочитают электронные версии, а 7% отметили, что не видят разницы.

Магазины Бизнес Ретейл
29 декабря 2023, 08:36
Закончились идеи, но не энтузиазм. Посол исключил скорую отмену антироссийских санкций
Unsplash
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Санкции не показали эффективности, но страны Запада не планируют отменять их. Предпосылок к снятию ограничений нет, заявил РИА «Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза», - сказал он.

Бюрократы, по словам дипломата, наоборот, продолжили выпускать новые пакеты санкций один за другим. Идеи того, как еще повлиять на Россию, по словам дипломата, начали заканчиваться, но ожидаемый эффект так и не наступил. Сергей Нечаев заявил, что не стоит ждать его в будущем - рестрикции не помешают экономике России расти.

Минэкономики Германии объявило о разработке нового пакета антироссийских санкций , который призван исключить пути обхода прежних мер. Инициаторами 13-го и 14-го набора ограничений станут страны Балтии.

Санкции Запад Деньги
29 декабря 2023, 08:01
«Балтика» попросила защитить ее товарные знаки в странах СНГ от посягательств Carlsberg
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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подала документы на регистрацию товарных знаков «Балтики» в странах СНГ. Руководство российской компании попросило защитить ее права на бренды и на международном уровне приостановить этот процесс, сообщили «Ведомости».

Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно. Он попросил защитить бренды компании в дружественных России странах, в том числе СНГ.

По его задумке, Роспатент убедит коллег из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. В Белоруссии этот процесс уже завершился.

Заявки в патентные ведомстве стран СНГ подала Carlsberg. «Балтику» перевели во временное управление Росимущества, а корпорация расторгла с российской компанией лицензионные соглашения на свои бренды, такие как Holsten, Seth & Riley’s Garage, Tuborg и Kronenbourg.

Пиво Бизнес
29 декабря 2023, 06:57
Операторам сотовой связи в России запретят повышать тарифы быстрее инфляции
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Федеральная антимонопольная служба продолжит следить за повышением тарифов операторов сотовой связи и не позволит бесконтрольно завышать их. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко раскрыл РИА «Новости» детали новой стратегии развития отрасли связи.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - сказал он.

Дмитрий Чернышенко заявил, что за повышением платы следит ФАС России. Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года мобильные операторы смогут поднимать цены выше инфляции только в том случае, если значительную часть допприбыли вложат в новые технологии и развитие сетей.

Вице-премьер напомнил, что в последние десятилетия компании много инвестировали в оборудование и инфраструктуру. Теперь на отрасль ляжет важная ответственность за развитие сетей нового поколения 5G, создание отечественного оборудования связи и обеспечение технологического суверенитета страны.

Операторы связи просили кабмин разрешить повышать тарифы ежегодно более чем на 5% выше инфляции. Они пожаловались властям на закредитованность и большие траты на развитие сетей.

ФАС России Деньги

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