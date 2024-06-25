25 июня 2024, 13:11

Solidcore заявила о планах уйти с Мосбиржи

РИА «Новости»
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Solidcore Resources подала заявку на исключение акций из оборота на Московской бирже с 30 сентября. Об этом 24 июня заявил генеральный директор компании Виталий Несис.

Причиной подачи заявления на отмену листинга стали недавно введенные санкции OFAC. Также после продажи российских активов весной 2024 года у компании нет никаких связей с Россией.

Планируется, что на Мосбирже могут прекратить торговать акциями Solidcore с 30 сентября 2024 года. Точную дату назовут после одобрения заявки.

«Акционеры могут и будут иметь возможность обеспечить себе доступ к торгам и полные акционерные права, обменивая свои акции на MOEX на акции на AIX в рамках действующего предложения обмена», - пояснил Несис.

Ранее Минфин США включил Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список. После этого торги в долларах и евро на площадке остановились.

Евро США Доллары США Санкции Россия Мосбиржа
25 июня 2024, 07:13
Финансист назвал «заградительный» курс доллара для россиян
РИА «Новости»
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Если курс доллара и евро превысит 100 рублей, россияне перестанут покупать валюту. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица в интервью агентству «Прайм» назвал такую стоимость психологической планкой.

По его мнению, «заградительный» курс зависит от экономической ситуации в стране и финансовых ожиданий ее граждан. Перепелица предположил, что россияне перестанут покупать валюту в качестве средства сбережения, если ее стоимость превысит 100 рублей.

«Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», - сказал он.

Мосбиржа попала под санкции. Экономист Николай Кульбака заявил, что теперь курс валют в России зависит от степени воздействия санкций на импортеров и экспортеров.

Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро Экономика
23 июня 2024, 16:33
ЦБ Ирана заявил о скором запуске офшорного риала в расчетах с Россией
РИА «Новости»
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В скором времени в торговых операциях с Россией будут использовать офшорный риал. С таким заявлением выступил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, сообщило РИА «Новости».

«Разрабатывается идея офшорного риала.<...> Вскоре мы запустим первый [проект] офшорного риала [в сделках] с Россией», - заявил он.

Помимо этого, по словам Фарзина, с 23 июня в Иране введут в оборот цифровой риал, который пока будут использовать в зоне свободной торговли на острове Киш, отметил «Коммерсант».

Ранее иранский ЦБ сообщал, что вопрос об использовании офшорного риала в торговых операциях обсуждали с Россией, Афганистаном и Ираком. На российском направлении к 13 мая работу на эту тему почти завершили: центробанки стран договорились обменивать риал и рубль до уровня, который соответствует торговому балансу между государствами.

Офшорный риал ввели для сокращения использования евро и доллара в торговых расчетах и укрепления нацвалюты.

Россия Иран Экономика
23 июня 2024, 09:53
Для получающих зарплату в размере МРОТ предложили нулевой НДФЛ
РИА «Новости»
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В Федерации независимых профсоюзов России выступили за то, чтобы у россиян с зарплатой в размере МРОТ была нулевая ставка НДФЛ. Об этом в беседе с ТАСС заявила зампредседателя ФНПР и ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», - сказала она.

Кузьмина привела аналогию с налогом на прибыль, когда предпринимателю не приходится платить его с себестоимости продукции, то есть с затрат. По ее словам, у работника тоже не должны вычитать НДФЛ с той суммы, которая возмещает затраты его рабочей силы по минимуму.

В Федерации добавили, что МРОТ необходимо ориентировать на минимальный потребительский бюджет. Последний, в отличие от прожиточного минимума, является потребительским бюджетом более высокого порядка, подчеркнула Кузьмина.

«И только он может обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы», - отметила зампредседателя ФНПР.

Она добавила, что страховые выплаты в связи с утратой зарплаты по тем или иным причинам нужно связывать с ее величиной.

Россия Иран Экономика
23 июня 2024, 05:03
Экономист рассказал, кто может рассчитывать на пенсию в 48 тысяч рублей
Freepik
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Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Согласно данным Росстата, в среднем российские пенсионеры получают около 20 тысяч рублей. У федеральных чиновников пенсии выше - в среднем порядка 34 тысяч.

Рассчитывать на еще более высокие выплаты могут те, кто получает корпоративную пенсию в дополнение к государственной. А также ряд гражданских госслужащих и те, кто имеет заслуги перед государством. Но таких людей совсем не много - всего 5-7% от общего числа пенсионеров. Поэтому эксперт посоветовала россиянам заранее задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости.

Ранее в России приняли решение вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» , кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России Россия

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