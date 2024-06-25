Solidcore заявила о планах уйти с Мосбиржи

Причиной подачи заявления на отмену листинга стали недавно введенные санкции OFAC. Также после продажи российских активов весной 2024 года у компании нет никаких связей с Россией.

Планируется, что на Мосбирже могут прекратить торговать акциями Solidcore с 30 сентября 2024 года. Точную дату назовут после одобрения заявки.

«Акционеры могут и будут иметь возможность обеспечить себе доступ к торгам и полные акционерные права, обменивая свои акции на MOEX на акции на AIX в рамках действующего предложения обмена», - пояснил Несис.

Ранее Минфин США включил Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список. После этого торги в долларах и евро на площадке остановились.