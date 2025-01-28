Соцсеть X заключит сделку по платежам с Visa

Если еще больше крупных инвестиционных фондов начнут вкладывать в криптовалюту 2-5% своих активов, то стоимость биткоина может взлететь до 700 тысяч долларов. Такое предположение сделал глава BlackRock Ларри Финк, выступивший на форуме в Давосе, сообщил «Интерфакс».

В 2024 году BlackRock анонсировала запуск биржевых фондов iShares Bitcoin Trust и iShares Ethereum Trust. Эти фонды позволят инвесторам получать доступ к биткойнам и эфиру через инвестиционные платформы.

За последнее время мнение Финка о криптовалютах значительно изменилось. Раньше он скептически относился к цифровым активам, но теперь видит в них потенциал для использования в качестве инвестиционных инструментов.

«Если вас беспокоит обесценивание вашей валюты или вы опасаетесь за экономическую или политическую стабильность в вашей стране, у вас есть международный инструмент под названием биткойн, который может помочь преодолеть эти локальные опасения», - сказал он.

Финк подчеркнул, что не призывает всех инвестировать в биткоин. Он отметил, что криптовалюты известны своей высокой волатильностью, и даже во время периодов роста нередки падения на 20–30%.

В середине ноября курс биткоина установил исторический рекорд , преодолев отметку в 90 тысяч долларов.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов предполагал, что к концу первого квартала 2025 года цена биткоина может подняться до 130 тысяч долларов , если продавцы и майнеры не среагируют на возможные ложные прорывы.