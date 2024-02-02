02 февраля 2024, 13:20

Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

РИА «Новости»
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Производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания и другие высокотехнологичные предприятия в Москве получили поддержку благодаря льготной программе. О ней в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря льготной программе поддержки промышленности купили больше 700 единиц оборудования в прошлом году», - рассказал он.

По словам мэра, в программу помощи входят льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до трех миллиардов рублей на срок до трех лет. На выделенные средства производители строят или реконструируют инфраструктуру, приобретают новое оборудование или получают права на результаты интеллектуальной деятельности.

Так, помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в 2023 году получили свыше 40 предприятий. На каждый рубль по программе льготного инвесткредитования приходится 55 рублей частных инвестиций в экономику столицы, подчеркнул Собянин.

В 2023 году количество промышленных предприятий в Москве превысило 4,2 тысячи. Теперь промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов.

Сергей Собянин Экономика Промышленность Москва
02 февраля 2024, 12:43
Есть риск девальвации. Россиянам рассказали о курсе валют в феврале
РИА «Новости»
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Курс доллара и евро на российском рынке в феврале останется в своем нынешним значении и не изменится слишком сильно. Такой прогноз в беседе с «360» озвучил аналитик и экономист Николай Кульбака.

«Курс валют становится все более управляемым со стороны Минфина и ЦБ. Скорее всего, его станут жестко держать в тех коридорах, в которых он существует сейчас. Но начнут ронять, если понадобятся деньги. Пока серьезных проблем с бюджетом нет», - сказал он.

Кульбака не исключил, что спустя несколько месяцев курс может еще немного снизиться.

«Рано или поздно это понадобится, потому что в этом году бюджет напряженный. Мы не понимаем, сколько денег уходит на государственные расходы и какой приток доходов от продажи энергоресурсов. Не понимаем, как колеблется цена, ситуация на рынке быстро меняется. Есть риск того, что через несколько месяцев придется включать печатный станок и делать девальвацию», - добавил аналитик.

Экономист посоветовал россиянам не рассматривать приобретение иностранной валюты в качестве получения дохода за короткий временной отрезок.

«Для краткосрочного периода в покупке валюты нет никакого смысла. Если использовать ее для долгосрочных сбережений, то в этом смысле она станет приемлемым вложением. Если речь о долларе и евро», - заключил Кульбака.

В пятницу, 2 февраля, курс евро подорожал до 98,41 рубля , это пиковое значение с 16 января. Американский доллар задержался на отметке в 90,55 рубля.

Евро Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро
02 февраля 2024, 10:56
Европа вышла из топ-10 экспортеров российских пиломатериалов
РИА «Новости»
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В 2023 году Россия экспортировала на 10% меньше пиломатериалов. Европу в десятке самых крупных поставщиков заменили страны Азии, сообщил РБК.

Общий объем поставленной за рубеж древесины сократился с 23 миллионов кубометров до 20,7 миллиона за год. Спросом пользовались обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, брус, в меньшей степени - балансовая древесина, фанкряж и пиловочник.

Европа не являлась крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов , но в 2023 году вовсе вышла из топ-10, и в нем остались только страны Азии и Иран. Европейских покупателей заменили азиатские. Доля закупок из этих стран увеличивалась постепенно и с 76% в 2021 году возросла до 98% в прошлом. За последний год поставки в эти государства нарастили на 11%.

Лесопромышленный комплекс России внесли в пятый пакет санкций Евросоюза в апреле 2022 года. Странам запретили импорт древесины и изделий из нее.

Экспорт Санкции Россия Бизнес
02 февраля 2024, 10:18
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по ипотеке
РИА «Новости»
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Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке, если обратятся с заявлением в банк или страховую организацию. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова привело News.ru.

По словам парламентария, если документы оформлены правильно, то средства перечислят в течение недели. Он подчеркнул, что россияне имеют право отказаться от страховки в течение 30 дней.

«Однако нужно внимательно изучить договор, поскольку там может быть прописано, что при отказе от нее банк повышает процентную ставку», - добавил Чаплин.

Граждане также могут получить налоговый вычет за уплаченные проценты по ипотеке, за ремонт квартиры в новом доме, если она куплена у девелопера без отделки. У официально трудоустроенных россиян есть право на получение вычета за покупку недвижимости, приобретенного до 2014 года. Можно вернуть 13% от стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке. При этом вычет не должен превышать 650 тысяч рублей.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Козлова сообщила, что в России вырос интерес к индивидуальному строительству. Она спрогнозировала рост ИЖС в текущем году.

Банки Ипотека Деньги
02 февраля 2024, 08:25
Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
РИА «Новости»
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В начале торгов в пятницу, 2 февраля, курс рубля снизился против доллара, евро и юаня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По отношению к доллару отечественная валюта снизилась на восемь копеек, до 90,55 рубля. Евро подорожал на 47 копеек - до 98,41 рубля, это его пиковое значение с 16 января. Китайский юань укрепился на одну копейку, до 12,58 рубля.

Экономист Илья Федоров отмечал, что курс американской валюты останется в районе 90 рублей. По его словам, именно такие котировки заложили при планировании бюджета, и Центральный банк будет стараться его сохранить. Однако на рост способны повлиять увеличение денежной массы и возросшая покупательская способность населения.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России предложило крупнейшим экспортерам продлить обязательную продажу валютной выручки до конца 2024 года. Он отмечал, что эта мера продемонстрировала свою эффективность для укрепления курсовой стоимости рубля.

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