13 января 2024, 16:49

«Слово пацана» внесли в список финансовых пирамид

Unsplash
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Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana», следует из реестра регулятора. Сайт содержит кадры из одноименного сериала и «пацанские цитаты».

Организаторы проекта предлагают сделать взнос в криптовалюте, объяснили в Центробанке. Взамен выдаются «какие-то токены», использующиеся внутри проекта. Они якобы постоянно растут в цене до 25%. Для повышения курса необходимо привлечь больше людей. Выявить организаторов пирамиды практически нереально, так как они не оставляют своих контактов.

«Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами», - предупредили в Telegram-канале ЦБ.

В Свердловской области в прошлом году выявили 20 организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность. Из них 80% оказались черными кредиторами. Также в регионе действовала финансовая пирамида P2P Arbitration.

Банки Россия Деньги Центробанк
13 января 2024, 08:34
Россия вошла в топ-5 стран с самым ощутимым ростом пенсий
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Россия к началу 2023 года вошла в пятерку стран с наиболее ощутимым ростом пенсий в реальном выражении. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития.

Падение реальных пенсий стало самым ощутимым в Эстонии (на 9,7%), Польше (на 7,7%) и Коста-Рике (на 7,1%).

Ранее Superjob опубликовал результаты опроса россиян, судя по которым, среднестатистический житель мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей. Как оказалось, такие большие выплаты доступны только тем, кто получал зарплату около 120 тысяч рублей.

Самым заметным в январе 2023 года стал рост реального размера пенсий в Турции. По сравнению с тем же месяцем 2022-го показатель вырос на 17,4%. На втором месте оказалась Мексика с ростом на 15,6%, тройку замкнула Бельгия (2,8%), на четвертом месте расположилась Испания (2,5%). Россия с ростом пенсий на 2,4% вышла на пятое место. Она обогнала Соединенные Штаты с их показателем 2,2%.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Россия Росстат
12 января 2024, 19:27
Инфляция в России замедлилась до 7,42% по итогам 2023 года
Pixabay
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Показатель годовой инфляции в России в декабре составил 7,42%, следует из данных Ростата. Рост цен значительно замедлился по сравнению с прошлогодним показателем в 11,94%.

Декабрь продемонстрировал положительную динамику, дополнительно замедлив годовую инфляцию, которая к концу ноября установилась на отметке в 7,49%.

По результатам года отдельные группы товаров упали в цене: в их число вошли макаронные изделия, крупы и подсолнечное масло. Наибольший рост стоимости зафиксирован в категории яиц, которые подорожали за 12 месяцев на 61%. В среднем цена на продукты питания поднялась за год на 8,86%.

Среди непродовольственных товаров выгоднее цена стала на телерадиотовары. Стоимость электроники, бытовых приборов и обуви осталась почти неизменной, поднявшись менее чем на 1%.

В категории услуг цена снизилась на страхование и холодное водоснабжение. Почти на четверть подорожала стоимость зарубежного туризма, однако в декабре путевки в другие страны, наоборот, резко стали дешевле.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что после подавления инфляции Центробанк сможет снизить ключевую ставку.

Россия Продукты Инфляция
12 января 2024, 10:59
Курс евро на Мосбирже впервые с 13 декабря опустился ниже 97 рублей
РИА «Новости»
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Курс евро на торгах снизился до 96,80 рубля (-0,35%) по состоянию на 10:20 по московскому времени. Об этом сообщила Мосбиржа.

Курс европейской валюты опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года. Доллар находился на уровне 88,14 рубля (-0,44%), а юань - 12,25 рубля (-0,06%).

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что курс рубля начнет расти после новогодних праздников. По его словам, экспортеры начнут продавать валютную выручку, российский ЦБ нарастит продажи.

Эксперт добавил, что на укрепление рубля также повлияет заморозка российских активов, которые находятся на счетах зарубежных инвесторов. Антонов спрогнозировал, что курс доллара снизится до 88,90 рубля.

Его прогноз также подтвердил инвестиционный стратег Александр Бахтин. Он заявил, что в первые месяцы 2024 года рубль укрепится. По его мнению, курс российской валюты к концу января останется на уровне в 90 рублей за доллар.

Евро Рубль Курс валют Курс евро Мосбиржа
12 января 2024, 07:56
Россиянам назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей — таковы результаты опроса сервиса Superjob. Однако, чтобы добиться пенсии в размере около 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату минимум в 120 тысяч, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что согласно Конвенции ООН, частично ратифицированной в России, размер замещения утраченного заработка должен составлять около 40% от зарплаты человека в период, пока он не вышел на пенсию.

«Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате - 120–140 тысяч рублей - уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», - отметила Бессараб.

Пока средняя зарплата россиян не позволяет им получать настолько большую пенсию, констатировала депутат. Тем, кто хочет получать достойные деньги после ухода на покой, собеседница издания посоветовала работать в белую, с полной выплатой страховых взносов.

Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей - таковы результаты опроса сервиса Superjob. Однако, чтобы добиться пенсии в размере около 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату минимум в 120 тысяч, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пенсия Депутаты Зарплаты Деньги

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