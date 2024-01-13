«Слово пацана» внесли в список финансовых пирамид

Организаторы проекта предлагают сделать взнос в криптовалюте, объяснили в Центробанке. Взамен выдаются «какие-то токены», использующиеся внутри проекта. Они якобы постоянно растут в цене до 25%. Для повышения курса необходимо привлечь больше людей. Выявить организаторов пирамиды практически нереально, так как они не оставляют своих контактов.

«Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами», - предупредили в Telegram-канале ЦБ.

В Свердловской области в прошлом году выявили 20 организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность. Из них 80% оказались черными кредиторами. Также в регионе действовала финансовая пирамида P2P Arbitration.