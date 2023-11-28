28 ноября 2023, 10:22

Ситуацию на рынке ценных бумаг сравнили с «кровавой баней»

Unsplash
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Финансовый рынок начал падать в 2022 году, и эта тенденция только будет продолжаться. Об этом изданию Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини.

Он назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней» и предсказал, что инвесторы и держатели акций в ближайшие 10 лет рискуют потерять десятки триллионов долларов.

«Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», - отметил экономист.

Рубини напомнил, что кризис начался после того, как стоимость криптовалют, «мемных акций», недвижимости, облигаций и ценных бумаг завышались из-за денежно-кредитного и налогово-бюджетного смягчения. По его мнению, этот «пузырь» лопнул в 2022 году и привел к падению финансового рынка.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал о стратегиях инвестиций в криптовалюту. Он отметил, что продажу и покупку Биткоина и эфира можно совершать без посредников. По словам аналитика, для успешного заработка начинающему инвестору потребуются крепкие нервы.

Инвестиции Кризис Экономика
28 ноября 2023, 07:17
СПБ Биржа обратится к правоохранителям из-за подлога в истории с банкротством
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Заявление о банкротстве СПБ Биржи оказалось подложным. Компания обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование, сообщила пресс-служба.

«СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве», - заявили представители компании.

Арбитражный суд Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи из-за нарушения процедуры и ненадлежащего оформления иска. Однако в компании опровергли подачу таких документов и обвинили во всем мошенников. Пресс-служба призвала участников рынка ценных бумаг полагаться только на официальную информацию и не действовать импульсивно.

Заявление ПАО «СПБ Биржа» от 24 ноября появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. На фоне новостей о возможном банкротстве акции биржи упали почти на 30%.

Санкт-Петербург Суд Бизнес
28 ноября 2023, 06:59
Ближайшее зарубежье подключили к СБП. Назвали страны, доступные для перевода
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Россияне получили возможность переводить деньги в пять стран ближнего зарубежья, принимать — из одной. Они подключились к системе быстрых платежей, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Для организации трансграничных переводов, по ее словам, необходимо желание обеих сторон. В этом процессе задействуют не только банки, но и интеграционные решения на уровне всей инфраструктуры. Алла Бакина сообщила, что география переводов расширилась еще на пять стран, в обратную сторону - на одну. Она не уточнила, о каких именно государствах шла речь.

Журналисты проверили сервис трансграничных переводов через СБП в приложении Альфа-банка. В нем появилась возможность переводов в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. ВТБ открыл доступ к траншам в Киргизию и, по информации пресс-службы, еще три страны. «Россельхозбанк» планировал добавить новый функционал в этом году, а Почта Банк - в первом квартале 2024 года.

Сделать СБП международной системой предлагали с 2019 года. Это позволило бы переводить деньги по номеру телефона заграницу. По данным на 2022 год, только около половины россиян пользовались такой возможностью внутри страны.

Россияне получили возможность переводить деньги в пять стран ближнего зарубежья, принимать - из одной. Они подключились к системе быстрых платежей, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Банки Белоруссия Киргизия Деньги Узбекистан Таджикистан
28 ноября 2023, 06:15
Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно за пределами четырех стран
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Руководство Тинькофф Банка запретило своим сотрудникам работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Новое правило вступит в силу в 2024 году, сообщил РБК.

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», - заявил представитель кредитной организации.

Нововведение объяснили двумя причинами. Во-первых, Тинькофф Банк - системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры. Его работу регулирует Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, в отношении компании действуют особые ограничения. Во-вторых, такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.

Сотрудники Тинькофф Банка, работающие за пределами России, Казахстана, Белоруссии и Армении подтвердили, что получили неофициальные уведомления от руководителей направлений и эйчар-менеджеров. Им предложили перейти на работу в указанных странах.

Госдума предлагала запретить удаленную работу всем IT-специалистам, уехавшим после начала спецоперации и задействованным в работе с государственными информационными системами.

Минцифры России не поддержало тотальные ограничения.

Армения Казахстан Банки Белоруссия Работа
27 ноября 2023, 21:55
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Pixabay
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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц», - сказано в документе.

Со следующего года МРОТ увеличится на 18,5%, заработная плата повысится примерно у 4,8 миллиона россиян.

С 2020 года МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты за предыдущий год. До 2020-го это соотношение составляло 42%.

Сенаторы на пленарном заседании 22 ноября единогласно одобрили закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%.

Аналитик Николай Кульбака пояснил, что МРОТ не влияет на размер оплаты труда большинства россиян. Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. Мера направлена на увеличение доходов бюджета.

Зарплаты Деньги МРОТ в РФ

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