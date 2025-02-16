Системы Сбербанка продолжили работу в штатном режиме после сбоя

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии впервые с 9 июля 2024 года превысил 3100 пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торговой площадки.

Российский рынок акций отреагировал на новость о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным на 20:28 по московскому времени, индекс вырос на 3,25% - до 3 115,99 пункта. Последние семь месяцев он не поднимался выше 3100 пунктов.

Кроме того, взлетели и акции «Газпрома». Их стоимость возросла на 7,51% - до 152,71 рубля.

В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа глав государств продлилась почти полтора часа и одной из основных тем стала ситуация на Украине.

Пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер пригласил американского коллегу в Москву, а также выразил готовность принять должностных лиц США по направлениям, которые представляют взаимный интерес для наших стран.