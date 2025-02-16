16 февраля 2025, 08:46

Системы Сбербанка продолжили работу в штатном режиме после сбоя

РИА «Новости»
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Все системы Сбербанка в воскресенье утром работают в штатном режиме. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Все системы банка работают в штатном режиме», - отметили в Сбербанке.

Утром в воскресенье некоторые клиенты «Сбера» пожаловались, что не могли войти в банковское приложение.

«Чтобы продолжить, подключите СМС-банк в приложении СберБанк Онлайн, по номеру 900 или банкомате», либо войдите по [номеру карты](#/card), - говорилось в уведомлении при входе в «Сбербанк онлайн».

Ранее сбой в терминалах Сбера привел к двойным списаниям. В банке подтвердили проблему и обещали вернуть все ошибочно списанные средства.

Банки Сбербанк
12 февраля 2025, 21:35
Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов после переговоров Путина и Трампа
РИА «Новости»
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Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии впервые с 9 июля 2024 года превысил 3100 пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торговой площадки.

Российский рынок акций отреагировал на новость о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным на 20:28 по московскому времени, индекс вырос на 3,25% - до 3 115,99 пункта. Последние семь месяцев он не поднимался выше 3100 пунктов.

Кроме того, взлетели и акции «Газпрома». Их стоимость возросла на 7,51% - до 152,71 рубля.

В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа глав государств продлилась почти полтора часа и одной из основных тем стала ситуация на Украине.

Пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер пригласил американского коллегу в Москву, а также выразил готовность принять должностных лиц США по направлениям, которые представляют взаимный интерес для наших стран.

США Рубль Дональд Трамп Россия Владимир Путин Деньги Газпром Мосбиржа Москва
12 февраля 2025, 04:31
Россиян предупредили, что пенсия в марте будет меньше февральской
РИА «Новости»
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Размер пенсионных выплат в марте будет ниже, чем в феврале, поскольку в третий месяц зимы россияне получат доплату в виде доиндексации за январь. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», - пояснил экономист.

Ляшок отметил, что доиндексацию назначили с января, поэтому недополученную доплату перечислят в феврале.

Кроме того, это решение затронет 39,3 миллиона пенсионеров, а средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Ранее замминистра обороны России Анна Цивилева сообщила, что законопроект об индексации военных пенсий на 9,5% затронет также жен погибших военных.

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий сразу в трех чтениях.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги
06 февраля 2025, 15:50
Фридман и Авен выставили на продажу охотничье хозяйство в Вологодской области
Unsplash
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Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые ранее вышли из числа совладельцев «Альфа-банка» и «Альфа-страхования», теперь решили избавиться от еще одного актива — охотничьего хозяйства в Вологодской области. Об этом стало известно «Известиям».

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые ранее вышли из числа совладельцев «Альфа-банка» и «Альфа-страхования», теперь решили избавиться от еще одного актива - охотничьего хозяйства в Вологодской области. Об этом стало известно «Известиям».

Речь идет об ООО «Охотничье хозяйство „Медведь“». Как следует из объявления, владельцы готовы продать его за 200 миллионов рублей.

В описании говорится, что «Медведь» - это «одно из лучших охотничьих угодий в России», занимающее площадь 62,7 тысячи гектаров. На территории обитают 19 видов млекопитающих и 23 вида птиц. Здесь можно охотиться на медведя, глухаря, вальдшнепа, дикого кабана и лося, а также насладиться тишиной и спокойствием. К услугам посетителей - гостевой дом, бани и дом для персонала.

«В удобное время» авторы объявления готовы провести экскурсию по охотхозяйству.

Как сообщает Financial Times, бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-Страховании» своему партнеру Андрею Косогову. Сделка была закрыта в 2023 году.

По данным газеты, Авену и Фридману принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании. На момент заключения соглашения их активы оценивались в 240 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Carlsberg продал долю в «Балтике» за 345 миллионов долларов , получив деньгами 320 миллионов. Еще 25 миллионов компания получит акциими Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Закрыли сделку 4 декабря.

Банки Россия
06 февраля 2025, 13:32
Carlsberg продал долю в «Балтике» за 34 миллиарда рублей
Global Look Press
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Датская пивоваренная компания Carlsberg Group продала свою долю в «Балтике» за 345 миллионов долларов, получив деньгами 320 миллионов. Об этом предприятие сообщило в ежегодном финансовом отчете.

Еще 25 миллионов компания получит акциями Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Закрыли сделку 4 декабря.

«В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности», - подчеркнули датчане.

Чистая прибыль компании, в том числе благодаря этой сделке, составила 9,116 миллиарда датских крон (1,266 миллиарда долларов).

В конце прошлого года президент Владимир Путин передал долю российского актива турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes во временное управление, после чего ее курс акций упал почти на 10%.

Санкции Пиво Бизнес Деньги

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