19 декабря 2023, 10:28

Систему ухода за престарелыми предложили финансировать за счет новых страховых взносов

РИА «Новости»
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В России предложили ввести новые страховые взносы. Часть зарплаты смогут направлять на финансирование системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщил РБК.

Идею озвучили в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами» в последнем номере журнала Института Гайдара «Экономическое развитие России». Авторы предложили ввести сначала добровольное, а затем обязательное страхование системы ухода за престарелыми людьми и инвалидами в размере 0,5% зарплаты.

Среди авторов - директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики Святослав Сорокин и замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Представитель Минэкономразвития заявил, что мнение его сотрудника не является позицией всего министерства.

Систему долговременного ухода запустили в 2018 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Нуждающиеся смогли получить медицинскую и социальную помощь на дому или в стационаре. Заявления принимали органы соцзащиты, степень нуждаемости определяла медкомиссия. Систему финансировали субъекты, часть средств выделяли из федерального бюджета в виде субсидий. Авторы статьи предложили, опираясь на международный опыт, сделать эту систему страховой.

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах работающим родителям детей-инвалидов. Их получат те, кто работает неполный день, в том числе дистанционно.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры
18 декабря 2023, 12:36
Россия перенаправила 60% экспорта в страны Азии
РИА «Новости»
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Объемы экспорта из России в Азию нарастили вдвое, до 60%. Поставщики переориентировали торговые потоки, заявил на Финансовом диалоге России и Китая в Пекине министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в два раза ниже. И во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР », - сказал он.

Россия, по словам Силуанова, находится на стадии переориентации внешнеторговых потоков. Он заявил, что их направляют на ближайшие дружественные страны, в первую очередь, на Китай.

Силуанов сказал, что рост взаимной торговли между Россией и Китаем произошел благодаря устойчивости их экономик на фоне разного рода вызовов. Министр призвал развивать финансовое сотрудничество стран - участниц БРИКС.

К 2030 году объемы торговли между Россией и недружественными странами уменьшатся в пять раз, сообщил RT со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок. Аналитики пришли к выводу, что санкции спровоцировали комплексную переоценку приоритетов.

Экспорт Минфин РФ Торговля Деньги Китай Антон Силуанов Экономика Азия
18 декабря 2023, 11:46
Ноутбуки перед Новым годом подорожали на 10%
РИА «Новости»
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В России в декабре из-за высокого предновогоднего спроса и изменения логистических цепочек подорожали импортные ноутбуки. Цены выросли в среднем на 10%, сообщил «Ведомостям» представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк.

Если в течение года средний ценник на эту электронику держался на уровне 60,7 тысячи рублей, то в декабре подскочил до 65,6-66 тысяч рублей, заявил он. Артур Махлаюк сказал, что в среднем цены выросли на 10%. Главный редактор издания Ferra.ru Евгений Харитонов подтвердил, что по сравнению с сентябрем-октябрем к началу декабря ноутбуки подорожали на 10–15%, но не у всех брендов.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков не согласился с их подсчетами. Он заявил о росте цен на 5-7% и объяснил это двумя причинами - повышенным спросом перед Новым годом и изменением логистических цепочек. Другие собеседники издания заявили, что подорожание импортных брендов предоставило шанс российским. Продажи отечественных компьютеров уже выросли на 35–40% Россияне покупали ноутбуки не только в качестве новогоднего подарка, но и школьникам в сентябре. Для того чтобы не переплачивать, специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш советовала в разговоре с RT включать их в список покупок и не отклоняться от плана.

Деньги Инфляция
18 декабря 2023, 08:01
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику
Unsplash
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Из-за повышения экологического сбора и повышения норматива переработки бытовая техника и электроника в России могут подорожать. Об этом сообщили «Известия».

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» пожаловалась в адрес Минэкономразвития на новые требования Минприроды в 2024 году. Ставку экологического сбора повысят в 2,2 раза, до 59,4 тысячи рублей за тонну, а норматив утилизации такой продукции увеличат с 15% до 25%.

Производители заявили, что это спровоцирует рост цен, особенно на крупную бытовую технику. Например, экологический сбор для стиральной машины Candy Smart CS34 повысится с 240 до более 900 рублей. Налоговая нагрузка компаний, по подсчетам «РАТЭК», увеличится в 3,7 раза. Ассоциация попросила отложить пересмотр экосбора.

Представитель Минприроды заявил изданию, что техника подорожает незначительно, в некоторых случаях до 1%. В министерстве заявили, что ставки не пересматривали последние восемь лет.

Повышение экосбора скажется на стоимости коробок , заявила директор по маркетингу и коммуникациям АО «Упаковочные системы» Елена Шуляк. По ее информации, ставку увеличат в 37 раз.

Налоги Экология
18 декабря 2023, 07:45
Денежные переводы без открытия счета в России ограничат по сумме
РИА «Новости»
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Росфинмониторинг предложил ограничить клиентам банков, прошедшим упрощенную идентификацию личности, денежные переводы без открытия счета суммой 100 тысяч рублей за одну операцию. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот проект, сообщил РБК.

Представитель Минфина объяснил, что введение порога суммы перевода по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации поможет сократить отток капитала из России. Кроме министерства законопроект Росфинмониторинга одобрили Центробанк, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Правкомиссия рассмотрела его 11 декабря и тоже поддержала идею ограничить сумму таких транзакций.

Полную идентификацию личности можно провести в отделении банка, упрощенную - удаленно по фамилии, имени, отчеству и паспортным данным. Представитель Росфинмониторинга объяснил, что в случае принятия закона «упрощенным» клиентам одну операцию ограничат в 100 тысяч рублей. Для перевода большей суммы придется пройти полную идентификацию личности. Нововведение коснется тех, кто пользуется системами трансграничных переводов.

В ноябре пять стран ближнего зарубежья подключились к системе быстрых платежей. Одна из них позволила переводить деньги в Россию.

Банки Деньги Правительство РФ

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