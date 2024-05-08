Симоньян назвала способ устранить неравенство в России

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По ее словам, неравенство нужно «лечить» налогами.

«Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране», - пояснила журналистка.

Симоньян добавила, что Уголовный кодекс России тоже следует доработать. Она обратила внимание, что наказание за одно и то же преступление может быть разным: лишение свободы или крупный штраф. Медиаменеджер подчеркнула, что это порождает коррупцию.

Ранее и. о. главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в России назрела необходимость реформ в налоговой системе.

Он отметил, что ее нужно «донастроить» с учетом реалий.