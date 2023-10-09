Силуанов заявил, что средств в проекте бюджета РФ хватит для выполнения основных обязательств

Читайте нас в:

Силуанов заявил, что на основные задачи в проекте бюджета средств хватит.

«Бюджет требует тоже таких решений по концентрации ресурсов на основных направлениях, а это, в первую очередь, финансовое обеспечение проведения специальной военной операции», - сказал глава Минфина России.

Он отметил, что эти задачи в полном объеме финансово обеспечены. Также в числе основных направлений Силуанов назвал выполнение всех социальных обязательств перед россиянами. Они, по его словам, также учтены в проекте бюджета на предстоящий год в полном объеме.

Кроме того, как добавил глава российского Минфина, эти обязательства проиндексированы на уровень инфляции там, где это положено.

В начале октября Минфин составил список компаний для расширения перечня организаций для приватизации на ближайшие три года. По слова Силуанова, в ведомстве пока обсуждают расширение перечня таких компаний. Впоследствии эта инициатива должна пройти обсуждение в правительстве.