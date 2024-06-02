Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при прогрессивном НДФЛ

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной», - отметил министр.

Силуанов засомневался, что люди нарушат закон, ведь за это грозит уголовная ответственность.

В России предложили ввести пятиступенчатую шкалу по НДФЛ с увеличением ставки от 13% до 22%. Изменения начнут действовать с 2025 года. Силуанов ранее подчеркивал, что Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Подробнее о нововведениях в налоговой системе и новых возможностях для россиян - читайте в материале 360.ru.