02 июня 2024, 12:50

Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при прогрессивном НДФЛ

РИА «Новости»
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Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной», - отметил министр.

Силуанов засомневался, что люди нарушат закон, ведь за это грозит уголовная ответственность.

В России предложили ввести пятиступенчатую шкалу по НДФЛ с увеличением ставки от 13% до 22%. Изменения начнут действовать с 2025 года. Силуанов ранее подчеркивал, что Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Подробнее о нововведениях в налоговой системе и новых возможностях для россиян - читайте в материале 360.ru.

Законы Налоги НДФЛ Антон Силуанов Экономика
01 июня 2024, 10:37
Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта рублями на 50%
Freepik
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешит не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями. Изменения в правила продажи валютной выручки внес премьер Михаил Мишустин, постановление уже подписано.

При этом рубли по таким контрактам должны быть зачислены на счета в уполномоченных банках.

Комиссия также сможет выдавать разрешения на непродажу валютной выручки в размере, соответствующем сумме, которая необходима для удовлетворения требований в иностранной валюте. До этого такое право было только у самих крупных экспортеров.

Сейчас российский рубль чувствует себя довольно сильной валютой. Юрист Марчел Кырлан рассказал, что экспортеры пока обязаны ввозить в страну не менее 80% валютной выручки, продавая на Московской бирже 90%. Неплохо поддерживает рубль высокая ключевая ставка, оставленная Центробанком.

Ранее Мишустин заявил, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста. Он предложил действовать через создание условий для открытия новых организаций.

Инвестиции Банки Рубль Деньги Михаил Мишустин Экономика
01 июня 2024, 09:38
Госдума рассмотрит законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми
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Госдума займется рассмотрением проекта базового закона о семейной налоговой выплате работающим родителям, у которых есть как минимум двое детей. Документ разместили в думской электронной базе.

После принятия проекта семьи начнут получать «налоговый кешбэк» с 1 января 2026 года. Новые нормы коснутся только российских граждан, размер выплаты будет составлять 7% из 13% уплаченного НДФЛ. В документе также прописали, что «налоговый кешбэк» будет полагаться семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предположил , что благодаря изменением в налоговом законодательстве в России будет строиться больше учреждений здравоохранения, спорта и культуры. Он также напомнил, что во многих странах ввели гораздо более высокие налоги.

Дети Законы Госдума РФ Семья Доходы Кешбэк
31 мая 2024, 14:59
Азербайджан компенсирует плохой урожай яблок в России
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Урожай яблок в России сократится незначительно, выпавшие объемы компенсируют поставками из других стран. Замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин исключил рост цен, сообщил ТАСС.

«Что касается яблок, в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая», - сказал он.

Кармазин заявил, что в Россию каждый год завозили фрукты, овощи и ягоды из ближнего и дальнего зарубежья, в основном экзотические. Так же поступят и с яблоками. По словам чиновника, недобор восполнят поставками из Азербайджана, Турции, Белоруссии, Армении, Сербии и Приднестровья. Он заверил, что розничные цены не повысятся.

Весенние заморозки в 2024 году уничтожили примерно 1% посевов площадью 830 тысяч гектаров. Минсельхоз допустил введение режима ЧС федерального уровня.

Еда Турция Белоруссия Сельское хозяйство Магазины Бизнес Деньги Продукты Инфляция Азербайджан
31 мая 2024, 07:58
Нарушения на сумму более 74 млрд рублей обнаружили в Минприроды
РИА «Новости»
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В Минприроды провели проверку расходования средств в 2023 году. Счетная палата выявила более 50 нарушений на сумму свыше 74 миллиардов рублей, сообщил «Коммерсант».

Аудитор нашел недоработки в сфере закупок для госнужд, контроля за реализацией объектов инвестпрограммы, ведения сметы казенного учреждения, управления федеральным имуществом, соблюдения правил предоставления субсидий, инвентаризации нефинансовых активов, бухгалтерской и статистической отчетностей.

В общей сложности обнаружили 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых на сумму 74,4 миллиарда рублей. Из них 6,2 миллиона рублей - ущерб федеральной казне.

Счетная палата уличила Минприроды в необеспечении реализации мероприятий трех госпрограмм - «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды» и «Развитие лесного хозяйства». Материалы о недоработках в самом министерстве и Дирекции по обеспечению его деятельности направят в ФАС и Генпрокуратуру.

В прошлом аудитор выявлял нарушения при подключении российских школ к интернету. Кроме того, Счетная палата обнаружила в казне около 17,3 миллиарда рублей невыясненных доходов.

Генпрокуратура РФ Коррупция Деньги

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