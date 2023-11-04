Силуанов спрогнозировал курс рубля

Министр подчеркнул, что не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания.

«То, что было принято - по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», - подчеркнул он.

Объем российского Фонда национального благосостояния уменьшился на 107,106 миллиарда и достиг 13,541 триллиона рублей за октябрь 2023 года. Текущий объем фонда составляет 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Ранее курс доллара достиг отметки в 92 рубля впервые со 2 августа 2023 года. Евро опустился до 97,85 рубля. Представители российских банков назвали самое выгодное время для покупки валюты.