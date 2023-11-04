04 ноября 2023, 12:07

Силуанов спрогнозировал курс рубля

РИА «Новости»
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Введенные валютные меры сыграли свою роль, курс рубля дальше сохранится на нынешнем уровне. Такое заявление сделал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», сообщило РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания.

«То, что было принято - по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», - подчеркнул он.

Объем российского Фонда национального благосостояния уменьшился на 107,106 миллиарда и достиг 13,541 триллиона рублей за октябрь 2023 года. Текущий объем фонда составляет 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Ранее курс доллара достиг отметки в 92 рубля впервые со 2 августа 2023 года. Евро опустился до 97,85 рубля. Представители российских банков назвали самое выгодное время для покупки валюты.

Рубль Деньги Экономика
04 ноября 2023, 08:57
Власти не одобрили сделку по продаже доли ЕБРР в Мосбирже Softline — СМИ
РИА «Новости»
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Власти не согласовали сделку по продаже доли ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) в Мосбирже IT-группе Softline. У Минфина возникли вопросы к компании, поэтому она не сможет стать единственным покупателем. Об этом сообщило издание Frank Media.

Сделку отклонила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Softline приступила к поиску партнера, вместе с которым компания сможет добиться разрешения на выкуп доли на Мосбирже.

«Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», - заявил источник издания.

По информации СМИ, власти запланировали взимать с ЕБРР повышенный взнос в бюджет в размере 50%, благодаря чему будут компенсироваться вложенные в банк средства.

Ранее Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International отложила уход из России до 2024 года. Глава группы Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал покинуть страну до 31 декабря 2023 года.

Банки Экономика Мосбиржа
03 ноября 2023, 18:02
Группа Raiffeisen Bank International вновь отложила уход из России
РИА «Новости»
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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, вероятнее всего, не успеет завершить выход из России в этом году. Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль. Его заявление привел портал ORF.

Штробль напомнил, что раньше возможной датой ухода RBI из страны называлось 31 декабря.

«Теперь это кажется маловероятным», - признался он.

До этого группа обсуждала начало отделения российских активов до 30 сентября.

Ранее Штробль заявлял о наличии интереса со стороны неких покупателей, но признавал, что сделка приведет компанию к большим убыткам.

По данным Financial Times , в 2022 году на Райффайзенбанк в России приходилось до половины переводов за рубеж. Этот банк был одной из немногих кредитных организаций, которая продолжала работать с российскими клиентами по заграничным переводам.

У западных компаний не будет возможности «свободного выхода» из России , предупредил на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Бизнес из недружественных стран будет уходить из страны «на условиях, о которых скажут в комиссии», уточнил он.

Банки Бизнес
03 ноября 2023, 07:08
Количество должников по кредитам в России подскочило почти на четверть
РИА «Новости»
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Россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год число просрочивших выплаты увеличилось почти на четверть и превысило 21 миллион человек, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

К концу третьего квартала 2023 года общая сумма подлежащих возврату долгов составила 2,9 триллиона рублей. Это на 200 миллиардов рублей больше, чем год назад. В работе приставов находились 21,1 миллиона исполнительных производств о взыскании с физлиц в пользу банков. За год количество должников увеличилось на 22%. В январе-сентября прошлого года заявляли о 17,3 миллиона неплательщиков, 2021 года - 14,1 миллиона, 2020 года - 11 миллионов.

Приставы назвали регионы с самым большим количеством просрочек. Это Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Свердловская и Московская области. Они заявили, что взыскать долги во многих случаях мешала низкая платежеспособность россиян, закредитованность, долги по ЖКХ и алиментам.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. Вслед за этим банки ВТБ и Сбербанк изменили условия по ипотечным программам.

Кредиты Деньги
03 ноября 2023, 04:28
Россиян предупредили о неожиданных долгах по кредитке
Freepik
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Задолженность по кредитной карте может появиться даже в случае ее неиспользования. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в большинстве случаев неожиданные задолженности появляются на кредитках, которые выдали клиентам после оформления других продуктов, например в качестве навязанной услуги. Несмотря на это, карту привязывают к счету, который банк может использовать исходя из условий договора.

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», - сказал эксперт.

Например, из этой карты могут уйти средства на интернет-сервисы, подписки или СМС-уведомления, плата за которые происходит автоматически. Также с подобными ситуациями могут столкнуться клиенты, согласившиеся на погашение долгов по другим счетам с кредитки. Как правило, все условия прописаны в договоре.

Ранее пенсионерка из Москвы потеряла 900 тысяч рублей из-за чужих покупок в интернете. Правоохранители заподозрили в незаконной транзакции молодую сиделку.

Банки Россия Кредиты

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