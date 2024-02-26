26 февраля 2024, 07:54

Силуанов оценил курс российского рубля

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля находится на уровне, который прогнозировали в правительстве. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс», - пояснил руководитель финансового ведомства.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, приемлем ли курс рубля для федерального бюджета. По данным Центробанка на 23 февраля, курс рубля к доллару США составил 92,75 рубля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году среднее значение курса доллара будет варьироваться в пределах 90 рублей, в последующие два года - 91, 92 рубля. Учитывая эти показатели, российские власти выстраивают финансовую политику.

Ранее экономист Владимир Гурьев заявил, что рубль должен укрепиться к доллару.

Рубль Правительство РФ Курс доллара Антон Силуанов
26 февраля 2024, 08:36
Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи 26 февраля
РИА «Новости»
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На открытии торгов на Московской бирже утром 26 февраля курс доллара составил 93,07 рубля, прибавив таким образом 21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Такие данные опубликованы на сайте площадки.

Курс евро составил 100,24 рубля, поднявшись на 22,5 копейки. На 2,8 копейки вырос курс юаня, составив 12,837 рубля.

На умеренное снижение российской национальной валюты, по оценке специалистов «Интерфакс-ЦЭА», повлияли как тема санкций , так и снижающие нефтяные котировки, отметил «Интерфакс».

Глава Минфина России Антон Силуанов заявлял ранее, что текущий курс рубля находится на уровне, который прогнозировали в правительстве.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2024-м среднее значение курса доллара будет варьироваться в пределах 90 рублей, а в последующие два года - 91, 92 рубля.

Рубль Доллары США
25 февраля 2024, 04:05
Российским пенсионерам пообещали надбавки с 1 марта
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Российские пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, доплата в размере 8134,9 рубля устанавливается по одному из двух оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.

В то же время, пенсионер, получивший ранее первую группу инвалидности, не может рассчитывать на прибавку к пенсии.

Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах».

Пенсия Рубль Пенсионеры Госуслуги
25 февраля 2024, 03:23
Россиянам объяснили, как рассчитать размер пенсии
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Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Об этом проинформировал Telegram-канал Объясняем.рф.

Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах». Формула подсчета пенсии заключается в умножении индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость, а к полученному результату нужно прибавить фиксированную выплату, которая в этом году составляет 8134,88 рубля.

Ранее сообщалось, что на досрочную пенсию могут претендовать спасатели, пожарные, врачи, педагоги и сотрудники некоторых производств. Также раньше могут уйти на пенсию мужчины и женщины, трудившиеся в тяжелых условиях - на работах с вредными условиями и в горячих цехах. Кроме того, досрочная пенсия полагается работникам полевых геологоразведочных организаций и многодетным матерям.

Пенсия Спасатели Женщины Мужчины
24 февраля 2024, 17:11
Рублю предрекли прохождение «пика налогового периода»
РИА «Новости»
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Российской валюте придется окунуться в пик налогового периода, но она благополучно справится с этими сложностями к началу весны. Об этом агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он напомнил, что несколько месяцев назад компании-экспортеры столкнулись с сокращением валютной выручки и бизнес стал меньше приводить ее на рынок.

«Рубль оказывается под давлением, потому что остается без мощной опоры», - отметил эксперт.

Аналитик предположил, что трейдеры могут негативно отреагировать на новый санкционный пакет против России, что повлияет на рубль в последнюю неделю февраля. Антонов также спрогнозировал, что цена доллара составит от 93 до 96 рублей, а евро будет торговаться в пределах 99-104 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев указал на скорое укрепление рубля. По его словам, в интервале от нескольких дней до двух недель российская валюта станет котироваться в диапазоне 89-91 за доллар.

Евро Рубль Доллары США Россия Курс валют Бизнес Экономика

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