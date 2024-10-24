Силуанов обещал ответить на использование Западом замороженных резервов России

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же», - сказал глава ведомства.

По его словам, у России есть замороженные средства недружественных компаний и организаций. Они хранятся на счетах, поэтому страна может распоряжаться доходами от использования этих резервов таким же образом.

Силуанов подчеркнул, что власти страны могут направлять их на нужды экономики и регионов страны. Такие решения уже приняли, добавил министр.

Посольство России в США осудило решение Белого дома о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе российских активов. Диппредставительство назвало подобный шаг возведенным в ранг государственной политики воровством.