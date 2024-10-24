24 октября 2024, 14:53

Силуанов обещал ответить на использование Западом замороженных резервов России

РИА «Новости»
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Если Запад начал использовать доходы от замороженных российских активов, Россия поступит зеркально. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости».

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же», - сказал глава ведомства.

По его словам, у России есть замороженные средства недружественных компаний и организаций. Они хранятся на счетах, поэтому страна может распоряжаться доходами от использования этих резервов таким же образом.

Силуанов подчеркнул, что власти страны могут направлять их на нужды экономики и регионов страны. Такие решения уже приняли, добавил министр.

Посольство России в США осудило решение Белого дома о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе российских активов. Диппредставительство назвало подобный шаг возведенным в ранг государственной политики воровством.

Доходы Запад Деньги Антон Силуанов Экономика
24 октября 2024, 10:46
Во ВШЭ раскрыли «новую реальность» российской экономики
РИА «Новости»
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В российской экономике образовалась «новая реальность» после кризиса 2022 года. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщил РБК.

«Новая реальность» представляет собой сокращение добычи полезных ископаемых и увеличение объемов обрабатывающих производств. Опрошенные агентством эксперты предположили, что такую реальность стабильной назвать пока нельзя. Изменения, по их мнению, несут временный характер.

«Потенциал аномально быстрого подъема в реальном секторе экономики к середине 2024 года в первом приближении исчерпан», - отметили эксперты ВШЭ.

Аналитики добавили, что темпы восстановления экономики исчерпали себя. А новыми факторами роста стали потребности оборонной промышленности и строительство жилья.

МВФ признал Россию четвертой экономикой мира. РФ обогнала Японию с ее показателем в мировом ВВП по по паритету покупательной способности в 3,38%.

ВШЭ Экономика
24 октября 2024, 05:53
Стало известно, насколько повысят страховые пенсии в 2025 году
РИА «Новости»
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В России ожидаемый уровень инфляции в 2025 году составит 7,3%, что приведет к увеличению пенсионных выплат на такой же процент. Изменения затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Изначально правительство планировало индексировать пенсии с 1 февраля 2025 года на 4,5%, а с 1 апреля - еще на 2,2%, но потом внесло изменения в действующий законопроект. Пенсионные выплаты проиндексируют один раз в начале года, причем выше ранее предусмотренных параметров.

Кроме того, Социальный фонд повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям льготников.

«Также с 1 августа 2025 года Социальный фонд России скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов», - отметил юрист.

Виноградов добавил, что все цифры пока предварительные, так как размеры индексации еще могут пересмотреть, а выплаты дополнительно скорректировать.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что некоторым пенсионерам могут выдать страховую выплату в декабре уже с учетом индексации.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги Инфляция
23 октября 2024, 04:21
Россия объединила напуганные санкциями страны БРИКС новой стратегической целью
РИА «Новости»
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Россия поставила перед партнерами по БРИКС новую стратегическую цель. Страны уже нарастили торговлю в национальных валютах, а теперь им предстоит полностью отказаться от доллара, сообщил журналист британского сайта UnHerd Томас Фази.

По его мнению, большой интерес к саммиту БРИКС в Казани свидетельствовал о растущем влиянии Глобального Юга. В список ожидания на вступление вошли уже около 40 стран. Фази заявил, что их побудили санкции в отношении России и заморозка ее зарубежных активов.

«Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию. [Ограничения] подчеркнули необходимость финансовой независимости, сделав повестку дня дедолларизации не просто желаемой, а необходимой - не только для России, но и для других стран», - сказал автор статьи.

Фази сообщил, что объем торговли в валютах БРИКС превысил объем транзакций в долларах. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов, скорректированный по паритету покупательной способности, составил 35,6% мировой экономики - больше, чем вклад G7. Журналист допустил, что на саммите объединение объявит о запуске новой валютной экосистемы.

Власти Индии выступили против расширения БРИКС и его превращения в коалицию против США , сообщило агентство Bloomberg. По его информации, эта страна не согласилась бороться с долларизацией.

Доллары США Международные отношения Россия Экономика БРИКС Саммит БРИКС 2024
22 октября 2024, 23:29
Альтернатива ипотеке. Как купить квартиру после очередного повышения ставок
РИА «Новости»
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«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 3%, и его примеру, по мнению аналитиков, последуют остальные. Обрушит ли это спрос и сможет ли рассрочка от застройщиков конкурировать с кредитами, рассказала ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«В любом случае недвижимость всегда будет продаваться. Ипотека будет жить, и вопросы с недвижимостью, а это одна из базовых потребностей, люди будут решать», - выразила она уверенность.

Риелтор подтвердила, что застройщики стали предлагать покупателям рассрочку. Однако взносы в таком случае предстоит делать не равными долями, а по другим схемам. Например, 30% стоимости жилья при оформлении сделки, столько же - через год, а еще через один - оставшиеся 40%. Однако Перескокова посоветовала россиянам обращать внимание на условия договора и брать рассрочку только без удорожания.

«Опять же, не все рассрочки можно брать. Когда берете рассрочку, нужно обязательно обращать внимание, чтобы не было увеличения стоимости объекта. То есть интересна рассрочка без удорожания», - сказала специалист.

С 22 октября Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь переплата за новое жилье составит 24,9% годовых, на вторичное - 24,6%. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил, что ситуация не стабилизируется, пока Центробанк не снизит ключевую ставку.

Сбербанк Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги

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