Силуанов назвал три составляющие финансового суверенитета России

«С точки зрения Минфина, конечно, это обеспечение финансового суверенитета страны. Это глобальная задача - устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов, в том числе международных», - сказал он.

Министр заявил, что страны, которые ввели против России санкции, выстрелили себе в ногу. Их экономика стагнировала, а отечественная показала рост. По мнению Силуанова, в последние годы страна научилась выходить из сложнейших турбулентных ситуаций, эффективней управлять бюджетными деньгами и собирать налоги.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. Силуанов выступил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина состоится 7 июня.