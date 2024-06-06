06 июня 2024, 10:43

Силуанов назвал три составляющие финансового суверенитета России

РИА «Новости»
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Правительству России в ближайшие шесть лет предстоит обеспечить финансовый суверенитет страны. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом на ПМЭФ-2024. Трансляцию вели на сайте форума.

«С точки зрения Минфина, конечно, это обеспечение финансового суверенитета страны. Это глобальная задача - устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов, в том числе международных», - сказал он.

Министр заявил, что страны, которые ввели против России санкции, выстрелили себе в ногу. Их экономика стагнировала, а отечественная показала рост. По мнению Силуанова, в последние годы страна научилась выходить из сложнейших турбулентных ситуаций, эффективней управлять бюджетными деньгами и собирать налоги.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. Силуанов выступил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина состоится 7 июня.

Минфин РФ Россия Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 09:33
Посвященный сотрудничеству с Китаем стенд открыли на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба «Росконгресса».

На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба « Росконгресса ».

«Мы уверены, что форум станет платформой для обмена опытом, заключения новых соглашений и укрепления партнерских отношений между российским и китайским бизнесом», - заявил на открытии председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

Яркий стенд установил Альфа-банк, который первым среди российских банков получил международный рейтинг в КНР на уровне национального и планировал открыть филиалы в Пекине и Шанхае. В выставочном центре «Экспофорум» установили двух красных восьмиметровых драконов. В открытии культурно-делового пространства принял участие зампред Инвестиционной ассоциации Китая, генсек Инвестфорума по развитию реальной экономики Хайян Ли.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. На стенде Московской области гостей форума встретил робот Женя.

Саммиты Банки Дипломатия Международные отношения Торговля Россия Бизнес Китай Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 07:49
Рост зарплаты в России ускорился до 12,9% — Росстат
РИА «Новости»
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В марте в России рост зарплат с поправкой на инфляцию ускорился до 12,9%. За месяц этот показатель увеличился на 2,1%, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении.

Специалисты высчитали среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции. Реальная зарплата по итогам марта увеличилась на 12,9% в годовом выражении. В феврале этот показатель составлял 10,8%, в январе - 8,5%.

В номинальном выражении средняя зарплата россиян в марте составляла 87 740 рублей. Это на 21,6% больше, чем год назад. Реальные зарплаты за 2023 год увеличились на 7,8%.

В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу для женщин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что кроме должностных обязанностей женщины выполняют домашнюю работу и ухаживают за членами семьи.

Зарплаты Росстат Деньги
05 июня 2024, 10:32
Огромный красный дракон встретил гостей ПМЭФ-2024
Телеканал «360»
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Одним из самых ярких на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года стал стенд Альфа-банка. В выставочном центре «Экспофорум» установили большого красного дракона. 360.ru показал впечатлившую гостей конструкцию.

Дракона установили прямо в выставочном зале. Весь стенд, как и скульптуру, оформили в ярко-красном цвете, дополнили телеэкранами и иероглифами. Экспозицию решили посвятить сотрудничеству с Китаем.

По информации с табло на стенде, кредитный портфель Альфа-банка - владельца стенда - превысил 30 миллиардов юаней. В китайской валюте можно перевести деньги, получить кредит, открыть счет или вклад.

Саммиты Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 10:26
Тинькофф Банк избавился от имени основателя-иноагента в названии
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Тинькофф Банк провел ребрендинг и стал назваться Т-Банком. Из названия окончательно исключили упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом. Об этом объявила пресс-служба компании.

«Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально. <…> Упрощение имени - логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели „Т“ в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике», - заявили представители банка.

Сопутствующие сервисы уже переименовали в Т-кухня, ТWork, T-Game, как и Telegram-канал банка. Пресс-служба назвала такой ребрендинг органичным способом объединить все продукты «без лишних слов». Вслед за названием постепенно заменят дизайн пластиковых карт и банкоматов.

В 2020 году Тиньков* заявил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка , затем стало известно о продаже акций TCS Group. В 2022 году бизнесмен решил судиться за имя кредитной организации , и она анонсировала ребрендинг. В феврале 2024 года его внесли в реестр иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Банки Бизнес Олег Тиньков Иноагенты

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