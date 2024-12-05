Силуанов назвал причину обрушения рубля

«Речь идет о том, что ситуация с рублем сложилась после того, как рестрикции приняли против нашего основного банка - участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Эта ситуация сейчас стабилизируется, одна-две недели - и все будет в порядке», - заявил он.

Силуанов добавил, что российские участники внешнеэкономической деятельности вместе со своими контрагентами за рубежом находят возможности расчетов. Министр не уточнил, какой именно уровень курса рубля в качестве нормального имеет в виду.

США ввели санкционные ограничения против Газпромбанка и шести его дочерних структур за рубежом 21 ноября. Ранее ЦБ также подтвердил связь между санкциями и падением курса рубля.