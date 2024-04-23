Швейцария разблокировала 290 миллионов франков российских активов

В документе ведомства уточнили, что «юридических оснований для их заморозки» не было. Общая сумма заблокированных активов РФ уменьшилась на 150 миллионов франков (порядка 165 миллионов долларов). Разблокировка средств объясняется тем, что некоторых граждан исключили из санкционного списка ЕС, написали «Известия».

В прошлом году Швейцария дополнительно заморозила 580 миллионов франков (636 миллионов долларов). Находящиеся под санкциями компании из РФ не смогли получить доступ к автомобилям, произведениям искусства и другим ценным предметам.

В США готовятся принять законопроект о конфискации российских активов. Журналист Такер Карлсон назвал этот проект воровством.