Шинный завод Bridgestone в Ульяновске продали группе Армена Саркисяна

«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже российских активов российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital», - объявила пресс-служба корпорации.

Регулирующие органы одобрили сделку, новому владельцу перешли завод в Ульяновске, офис продаж и маркетинга в Москве и около тысячи сотрудников. Bridgestone работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года. Завод в ульяновском индустриальном парке «Заволжье» выпускал радиальные шины.

Группа Армена Саркисяна выкупила производства Cordiant в Ярославле и Омске, Continental в Калуге. Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявлял, что уход последнего не скажется на рынке.