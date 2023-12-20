20 декабря 2023, 13:05

Шинный завод Bridgestone в Ульяновске продали группе Армена Саркисяна

Global Look Press
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Японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Около тысячи сотрудников сохранят за собой рабочие места, сообщил RT.

«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже российских активов российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital», - объявила пресс-служба корпорации.

Регулирующие органы одобрили сделку, новому владельцу перешли завод в Ульяновске, офис продаж и маркетинга в Москве и около тысячи сотрудников. Bridgestone работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года. Завод в ульяновском индустриальном парке «Заволжье» выпускал радиальные шины.

Группа Армена Саркисяна выкупила производства Cordiant в Ярославле и Омске, Continental в Калуге. Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявлял, что уход последнего не скажется на рынке.

Япония Рабочие места Россия Бизнес Заводы
20 декабря 2023, 14:25
Кремль опроверг изъятие активов иностранных компаний в России
РИА «Новости»
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Россия не изымает активы зарубежных инвесторов, а те, кто уходят с российского рынка, продают их. На это в ходе традиционного брифинга для журналистов указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров», - отметил он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал указы Владимира Путина, согласно которым создаются российские юрлица для управления Южно-Русским месторождением газа и некоторыми Ачимовскими пластами в Уренгойском газовом месторождении. Долями в компаниях, занимавшихся разработкой этих месторождений, владели немецкая Wintershall Dea и австрийская OMV.

Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд, потребовав изъять замороженные российские активы на сумму €720 миллионов в пользу государства. Речь идет о средствах компаний из России, которые подпали под санкции Евросоюза.

Дмитрий Песков Россия
20 декабря 2023, 06:36
Первые 612 тысяч яиц из Азербайджана ввезли в Россию
Unsplash
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В Россию ввезли первую партию импортных яиц из Азербайджана весом 36 тонн. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Грузовики 19 декабря проехали через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Машины ввезли 36 тонн яиц, или 612 тысяч штук. Они поступят в продажу на территории России.

По информации Россельхознадзора, решение о поставках яиц из Азербайджана приняли в ноябре. Специалисты ведомства обсуждали этот вопрос во время визита в республику.

Яйца за год подорожали более чем на 40%, только в ноябре цены подскочили на 15,1%. Президент России Владимир Путин связал это с возросшим спросом на недорогой источник белка и недоработкой правительства в части обнуления ввозных пошлин. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил недочеты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что цены на яйца не опустятся моментально.

Еда Сельское хозяйство Продукты Азербайджан
19 декабря 2023, 20:28
Россиянам сохранят ставку по ипотеке при отказе от страховки
Global Look Press
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Берущие кредиты для покупки квартиры россияне с 1 июля 2024 года могут смело отказываться от страховки без страха повышения ставки. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на официальном портале нормативно-правовых актов.

Подписанный закон предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О потребительском кредите».

Действующая норма разрешает банкам при отказе заемщика от страховки повышать кредитную ставку до уровня, который действовал на момент выдачи ипотеки без страховки. С 1 июля 2024 года, такого права кредитные учреждения лишатся.

С этой инициативой ранее выступил Центральный банк, который подчеркивал, что нельзя допускать повышения платежей по кредиту, если клиент отказывается от заключения договора страхования или расторгает его.

Действие нового закона распространят на все соглашения о выдаче ипотечных кредитов, заключенных после 1 июля 2024 года.

Правительство России в конце прошлой недели повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке в новостройках или при строительстве частного дома до 30%. Ставку в 8% годовых оставили без изменений.

Кроме того, увеличили предельный размер кредита до девяти миллионов рублей под 2% годовых по Дальневосточной и Арктической ипотекам для молодых семей, а также медиков и сотрудников образовательных организаций.

Ипотека Владимир Путин
19 декабря 2023, 17:57
Российских пенсионеров и льготников освободят от комиссии при оплате ЖКХ
РИА «Новости»
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Комиссии за проведение оплаты жилищно-коммунальных услуг отменят для пенсионеров и льготных категорий россиян с 1 июля 2024 года. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс России. Текст предусматривает, что вознаграждение за перечисление средств при оплате услуг ЖКХ, а также пеней за просрочку не будет для россиян, которые нуждаются в социальной поддержке. Конкретные категории граждан определит правительство своим постановлением.

Кроме того изменения внесут в закон «О банках и банковской деятельности». Поправка отменит право кредитных организаций брать комиссию за перечисление средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. Новая норма не коснется «Почты России».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал несправедливыми комиссии при оплате услуг ЖКХ пенсионерами. Уже после выступления глава государства признался, что оговорился и имел в виду льготников. При этом он подчеркнул, что правительство все равно освободит от дополнительных трат всех российских пенсионеров.

Банки ЖКХ Пенсионеры Владимир Путин

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