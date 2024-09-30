Сервис «Яндекс.Такси» списал у клиентов тысячи рублей за несуществующие поездки

По словам женщины, агрегатор пять часов списывал с нее по 307 рублей, пока на счету не осталось минус 17 тысяч. При этом девушка не заказывала такси.

«Я просто пять часов смотрела, как списываются деньги с моей карты. Просто невозможно было деньги никуда перекинуть! Это дебетовая карта, „Яндекс“ замораживает деньги для поездок, а потом списывает! По всей России у клиентов „Яндекс.Такси“ произошла такая ситуация! Снимали с замороженной карты, заблокированного счета! Но даже не хотят признаваться в баге, ошибке или еще чем-то», - возмутилась Радмила.

Похожими историями в соцсетях поделились другие люди. У кого-то «Яндекс» списал 26 тысяч рублей, у еще одной клиентки задолженность на карте достигла 108 тысяч рублей. Поддержка «Яндекса» отказала пользователям в компенсациях.

В компании не ответили на запрос 360.ru по поводу сложившейся ситуации.

На прошлой неделе клиенты «Яндекса» уже жаловались на массовые списания с банковских карт. Владелец дебетовой карты рассказал, что за одну ночь «Яндекс» провел около 200 транзакций по 200 рублей каждая.