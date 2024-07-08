08 июля 2024, 15:43

Серийное производство автомобилей запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На заводе ООО АГР (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге началось серийное производство автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, чьи слова привело РИА «Новости».

По словам министра, на прошлой неделе прошли переговоры с потенциальными партнерами АГР.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором», - сказал Алиханов.

Он не уточнил детали о моделях и марке машин.

В мае 2023 года концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов. Минпромторг пообещал всесторонне поддержать нового собственника для скорейшего перезапуска производства.

Аналитики сервиса CDEK.Shopping ранее выяснили, что Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Тoyota Corolla стали самыми популярными автомобилями у россиян в мае 2024 года.

Россия Минпромторг РФ Заводы
08 июля 2024, 16:06
Правительство выделило сотни миллионов рублей на производство гражданской продукции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство России втрое увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Субсидии увеличили с 200 миллионов до 600 миллионов рублей.

«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК», - подчеркнули в правительстве.

Уточняется, что речь идет о производстве судов, самолетов, вертолетов, машин и оборудования, а том числе для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Президент Владимир Путин ранее заявил, что военные расходы должны соответствовать уровню развития экономики и потребностям сегодняшнего дня.

Рубль Правительство РФ
08 июля 2024, 11:22
Российская «дочка» American Express подала заявление о ликвидации
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российская дочерняя компания платежной системы American Express — кредитная организация «Америкэн Экспресс Банк» — подала заявление о ликвидации. Решение появилось в базе данных СПАРК.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», - говорится в карточке компании.

За 2023 год, по данным РБК , чистый убыток организации составил 90 миллионов 65 тысяч рублей. Компания приостановила оказание услуг в России и Белоруссии в марте 2022 года из-за событий на Украине.

В конце мая суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества.

В начале мая датская компания Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России.

В апреле Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк, который ранее лишился лицензии.

Банки
06 июля 2024, 17:25
Россия и Иран завершили объединение платежных систем «Мир» и Shetab
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В конце лета в России могут запустить иранскую платежную систему. А у россиян в скором времени появится возможность расплачиваться картами в Иране, сообщил глава Центробанка республики Мохаммад Реза Форзин на профильной пресс-конференции.

Стороны официально завершили переговоры о внедрении систем карты «Мир» в уже существующую экосистему иранского Shetab. Переговоры о долгосрочном сотрудничестве представители двух стран вели с 2022 года. Россия обратилась к иранским коллегам с предложением интегрировать существующие площадки для удобства торговли.

«Проект вступил в операционную фазу», - подчеркнул Форзин, акцентировав внимание на том, что всех договоренностей удалось достичь, они удовлетворяют интересы обеих стран.

Отдельно официальные представители государств выступили с предложением создать необходимые условия , при которых российский рубль будет востребован в Иране. Схожие процессы в России планируют запустить и для иранского риала: подразумевается, что мера облегчит двустороннее торговое сотрудничество и положительно скажется на состоянии экономики двух стран.

Ожидается, что сам процесс интеграции пройдет в три этапа. Первый из них затронет скорое внедрение израильских банковских карт в российский рынок, а граждане Ирана смогут снимать рубли в российских банкоматах.

Второй этап будет предполагать подключение системы в интересах российских граждан в Иране. Третьим шагом станет успешное использование карточек, привязанных к платежной системе Shetab, в российских магазинах.

Израиль Дипломатия Рубль Россия Центробанк
06 июля 2024, 11:31
США после перерыва закупили в России рекордное количество обогащенного урана
Читайте нас в: Google Новости
США возобновили импорт обогащенного урана из России. В мае они потратили 209,5 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Закупки приостанавливали в апреле, но в конце весны восстановили сотрудничество. В мае Россия поставила США 91,1 тонны обогащенного урана стоимостью 209,5 миллиона долларов. Это максимальная сумма за год.

Последний крупный транш провели в марте 2023 года, когда американцы приобрели сырье на 245,9 миллиона долларов.

Обогащенный уран использовали в производстве топлива для ядерных реакторов. США закупали это сырье в России, Казахстане и Узбекистане, поэтому в 2022 году представители энергетической отрасли призвали Белый дом не вводить санкции в этом направлении.

Весной 2024 года завод в Огайо впервые произвел 90 килограммов собственного обогащенного урана.

США Экспорт Торговля Россия Деньги Экономика

Новости по теме