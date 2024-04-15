15 апреля 2024, 11:15

Семьям мобилизованных при отсутствии счетчиков сделают скидку на ЖКУ

РИА «Новости»
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Россиян освободили от оплаты газо- и водоснабжения за родственников - участников спецоперации по нормативу, то есть в случае отсутствия счетчиков. Из платежек вычтут долю военнослужащих, сообщило правительство России.

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», - объяснила пресс-служба.

По новому постановлению кабмина, в платежной квитанции учтут отсутствие участника СВО, ведь он фактически не пользовался услугами. Члены его семьи заплатят по нормативу за вычетом доли мобилизованного. Для получения этой льготы нужно принести в управляющую компанию справку из военкомата.

Ветеранов боевых действий и их родственников освободили от имущественного налога на квартиру или дом, земельного налога на участок не более шести соток и оплаты половины начислений за ЖКУ, сообщили «Известия». Бывшие бойцы смогут брать отпуск в удобное для них время.

ЖКХ Газ Недвижимость Деньги
15 апреля 2024, 11:15
Цены на никель и алюминий выросли после запрета на импорт российских металлов
Global Look Press
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Стоимость никеля и алюминия выросла после того, как США и Великобритания ввели запрет на поставки ряда российских металлов. Об этом свидетельствовали данные торгов на Лондонской бирже металлов.

Цены на алюминий на LME 15 апреля поднялись на 9,4%. К 08:30 по московскому времени показатель достиг 2494 долларов за тонну.

Стоимость никеля увеличилась на 8,8% - до 17,17 тысячи долларов за тонну.

Рост цен на медь, которая тоже попала под санкции, оказался более сдержанным. К 08:30 по московскому времени стоимость составляла 9457,5 тысячи долларов за тонну.

США и Великобритания расширили антироссийские санкции 12 апреля. Новые ограничения предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет российских поставок.

Лондонская биржа предупредила, что эти санкции могут спровоцировать хаос на рынке металлов. Также LME приостановила действие гарантий на металл, выпущенный после 13 апреля 2024 года.

Лондон Металлы
15 апреля 2024, 06:17
Число внесудебных банкротств в России выросло в пять раз
Unsplash
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В России смягчили критерии участия во внесудебном банкротстве физлиц. Благодаря этому количество людей, воспользовавшихся этой возможностью, в начале 2024 года увеличилось в пять раз, сообщили «Известия».

В январе–марте, по данным «Федресурса», процедуру внесудебного банкротства через МФЦ инициировали 12,6 тысячи человек. Это в пять раз больше, чем за тот же период 2023 года. Более половины дел пришлись на пенсионеров. Чаще всего на личное банкротство решались жители Кубани, Алтайского края, Свердловской, Челябинской и Омской областей.

«Пока внесудебное банкротство - совсем молодой институт, поэтому темпы роста будут сохраняться высокими. Новые категории граждан, которым стала доступна процедура, будут активно пользоваться ее возможностями», - объяснил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В общей сложности с сентября 2020 года, когда ввели возможность внесудебного банкротства, по март 2024 года инициировали 42 тысячи дел на сумму более 17 миллиардов рублей. Половину, на 7,3 миллиарда рублей, уже завершили.

Правительство изменило лимит долга , с которым можно подать на внесудебное банкротство - от 25 тысяч до миллиона рублей. С конца 2023 года к этой процедуре разрешили обращаться пенсионерам.

Банки Кредиты Деньги Экономика
15 апреля 2024, 03:23
Галерею и часть отеля Four Seasons потребовали передать государству
РИА «Новости»
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Судебные приставы потребовали изъять у бывшего владельца банка «Югры» Алексея Хотина в собственность государства торговую галерею «Модный сезон» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду. Об этом сообщил РБК.

Мещанский районный суд Москвы вынес определение о применении обеспечительных мер еще 19 марта. Они были распространены на торговую галерею и часть площадей отеля, которые расположены в одном и том же здании.

Помещения арестовали 3 апреля. Их общая площадь составила 34,7 тысячи квадратных метров.

«ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий, предусмотренных законом „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“, - говорится в материале.

Подробности дела не раскрываются, но служба приставов также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с осужденным бизнесменом.

Ранее Хотина приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, которые он вместе с соучастниками, по версии гособвинения, похитил у вкладчиков банка в 2014 году.

Торговля Магазины Москва
14 апреля 2024, 15:28
Названы суммы выплат для пострадавших от паводка в Оренбуржье
РИА «Новости»
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Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области подали более 290 тысяч заявлений на выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ведомстве отметили, что 11 380 жителей получат в виде единовременной помощи 20 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей в связи с утратой имущества первой необходимости выплатят 122 пострадавшим от большой воды.

Министр социального развития Оренбургской области уточнила, что это не все выплаты, которые положены пострадавшим. При полной утрате имущества первой необходимости сумма составит 100 тысяч рублей.

Для получивших вред здоровью во время наводнения предусмотрели единовременные выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести. Если в семье есть погибший, то власти заплатят один миллион рублей.

В правительстве напомнили, что размер выплат во время режима чрезвычайной ситуации установили на федеральном уровне. По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, суммы увеличили в два раза.

Уровень воды в реке Урал, затопившей Оренбургскую область, пошел на убыль впервые после начала паводка. Об этом со ссылкой на специалистов Гидрометцентра сообщила пресс-служба правительства региона. Там отметили, что падение пока небольшое и вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

Урал Наводнения Выплаты в России Семья Паводки Наводнение в Оренбургской области

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