13 июля 2024, 16:10

Семьи с двумя и более детьми получат налоговую выплату

Freepik
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В России семьи, воспитывающие двоих и более детей, ежегодно будут получать налоговые выплаты. Закон подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте нормативно-правовых актов.

Сумма выплаты подразумевает разницу между размером расчетного исчисленного НДФЛ за 12 месяцев и суммой, исчисленной за аналогичный период дохода по ставке 6%. По итогам года семьям вернут разницу между 13% и 6% налога.

В документе указано, что на налоговые выплаты смогут рассчитывать граждане, которые постоянно живут в России и платят налоги. При этом ежемесячный доход семьи не должен быть больше 1,5 нормы прожиточного минимума.

На днях представители Минтруда сообщили, что в России сумма ежемесячного единого пособия на детей составляет 15 тысяч рублей. Такую выплату могут получать все нуждающиеся семьи с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.

Дети Выплаты в России Семья Налоги
13 июля 2024, 15:18
Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, индексирующий военные пенсии на 5,1% с 1 октября 2024 года. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Размер пенсии военных составлял 85,47% от размера денежного довольствия, с октября этот коэффициент увеличится до 89,32%. После индексации выплаты повысятся в среднем на 500 рублей, указали в комитете Совфеда по соцполитике. Для повышения пенсий деньги выделят из бюджетных ассигнований.

Ранее глава государства назвал справедливой идею об индексации пенсий работающим россиянам. Он отметил, что это решение давно назрело, о нем уже не раз говорили многие люди. Закон о повышении пенсий вступит в силу с января 2025 года.

Пенсия Законы Военные
12 июля 2024, 17:57
Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ставка подоходного налога составит от 13 до 22%. Минимальную ставку будут платить лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. За доход до пяти миллионов придется заплатить уже 15%, до 20 миллионов - 18%, до 50 миллионов - 20%, а получающие больше этой суммы заплатят 22-процентный налог. При этом мера не коснется северных надбавок и довольствия участников СВО. Повышенный налог платить будут только с превышения указанной суммы.

Кроме того, предельный размер дохода, до достижения которого можно применить стандартные налоговые вычеты, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей.

Ранее Forbes опубликовал список крупнейших российских налогоплательщиков. Рейтинг возглавил владелец акций компаний «Новатэк» и «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон.

Законы Владимир Путин НДФЛ
12 июля 2024, 09:52
Экспорт бензина из России продлят до сентября
Unsplash
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Вывоз бензина за рубеж приостановят в августе, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на топливном рынке. Об этом сообщил «Коммерсант».

Запрет на экспорт предложила продлить Федеральная антимонопольная служба. Эту меру уже поддержал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Источники издания связали решение о временном запрете экспорта с непрекращающимся ростом биржевой стоимости топлива. Цена на бензин достигла максимальной отметки с сентября прошлого года. Также собеседники газеты напомнили, что НПЗ не могут нарастить производство бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке.

В издании добавили, что экспорт уже снизили и сами компании - только за первую треть июня он сократился в два раза по сравнению с 2023 годом.

Запрет на вывоз бензина за рубеж уже устанавливали с 20 мая по 30 июня. Эксперты объясняли, что запрет помогает стабилизировать цены во время туристического сезона, когда растет число поездок на авто.

Экспорт Бензин Россия
12 июля 2024, 08:34
«Нужно привести все в порядок». Путин эмоционально высказался об индексации пенсий
Global Look Press
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Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили», - подчеркнул президент.

Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года. Сумму будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты. В среднем они увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей.

Индексацию пенсий работающим гражданам в России приостановили в 2016 году. Путин предложил возобновить эту процедуру во время Петербургского международного форума. Идею поддержали в правительстве. Индексацию выплат неработающим и работающим пенсионерам проведут одновременно.

Пенсия Пенсионеры Россия Владимир Путин

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