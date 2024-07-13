Семьи с двумя и более детьми получат налоговую выплату

Сумма выплаты подразумевает разницу между размером расчетного исчисленного НДФЛ за 12 месяцев и суммой, исчисленной за аналогичный период дохода по ставке 6%. По итогам года семьям вернут разницу между 13% и 6% налога.

В документе указано, что на налоговые выплаты смогут рассчитывать граждане, которые постоянно живут в России и платят налоги. При этом ежемесячный доход семьи не должен быть больше 1,5 нормы прожиточного минимума.

На днях представители Минтруда сообщили, что в России сумма ежемесячного единого пособия на детей составляет 15 тысяч рублей. Такую выплату могут получать все нуждающиеся семьи с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.