10 июля 2024, 11:41

Семейную ипотеку продлили в России до 2030 года

РИА «Новости»
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Семейную ипотеку продлили в России до 2030 года. Ее распространят на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, сообщили в пресс-службе Минфина.

Ставка в 6% будет единой для всех, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита составит до 12 миллионов рублей в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для остальных регионов - до шести миллионов рублей.

«Заемщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей в остальных регионах», - добавили в министерстве.

В таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и Госдуме принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.

Семья Россия Ипотека
10 июля 2024, 11:47
«Не прошли проверку на отмывание». Биржи вернули ФРГ биткоины на 163 миллиона долларов
Unsplash
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Криптовалютные биржи Coinbase, Kraken и Bitstamp вернули правительству Германии биткоины на сумму около 163 миллионов долларов. Об этом сообщил Telegram-канал «Банкста» со ссылкой на данные аналитической платформы Arkham Intelligence.

«Они не прошли проверку на отмывание денег», - отметили авторы материала.

Также уточняется, что эти биткоины участвовали в сделках по продаже наркотиков.

По информации Bits.media , на момент активных продаж немецкой криптовалюты рынок столкнулся с болезненной реакцией на начало выплат инвесторам обанкротившейся биржи MtGox.

Это сопровождалось высокой ценовой волатильностью флагманского криптоактива. Вероятно, биржи вернули Германии биткоины после того, как не смогли продать их по целевому диапазону цен.

Аналитик Владислав Антонов ранее объяснил падение курса биткоина. По его словам, это связано с ожиданием данных по инфляции в США.

Германия Криптовалюты Деньги
09 июля 2024, 23:49
Россиянам с низкими доходами разрешат открывать соцвклады
РИА «Новости»
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Государственная дума одобрила закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это решение направлено на поддержку лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его суть заключается в том, что получатели социальной поддержки смогут открывать вклады на срок в один год с возможностью их продления на такой же срок. Процентная ставка будет зависеть от конкретного банка. Банки не могут отказать в открытии социального вклада гражданам, имеющим право на соцподдержку. Нововведение начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил , что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека».

Банки Россия
09 июля 2024, 10:57
Проект ежегодной выплаты для работающих родителей поддержали в Совфеде
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Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Госдума рассматривает документ во втором чтении, сообщило РИА «Новости».

Идею предложили в правительстве России. Документ представляет собой часть так называемого бюджетного пакета.

Проект закона наделяет правом на выплаты тех родителей, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны. Деньги полагаются, если размер дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 20 июня.

Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин 1 июля сообщил о двойных пенсиях россиянам. По словам эксперта, претендовать на это могут родители военных, погибших во время службы.

Совет Федерации РФ Выплаты в России Деньги
09 июля 2024, 03:27
Путин повысил оклады госслужащим и дипломатам
РИА «Новости»
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Должностные оклады за чин или ранг российским государственным служащим, в том числе дипломатам, повысили. Подписанное президентом Владимиром Путиным приложение опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла и у действительного государственного советника юстиции первого класса по сравнению с прошлой редакцией указа выросла на 2933 рубля и составила 33 100 рублей в месяц.

Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей - он увеличился на 870 рублей.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил , что в стране в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат.

Россия Зарплаты

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