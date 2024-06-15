15 июня 2024, 15:00

Счетная палата запустила опрос об эффективности налогового режима самозанятых

РИА «Новости»
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Счетная палата с помощью анонимного опроса самозанятых выяснит, насколько эффективен в России налоговый режим для этой категории работников. Об этом написал РБК.

Анкеты уже разослали. Итоги подведут в ноябре. Результаты социологического исследования планируется использовать для улучшения режима налога на профессиональный доход.

Респондентов попросили оценить верность нескольких утверждений и ответить на вопросы. Они касаются размера ставки налога и предельно допустимого годового дохода, количества видов деятельности, по которым применяется налог на профессиональный доход, готовности уплачивать этот налог в увеличенном размере ради роста пенсионных накоплений. Самозанятых также спросили, планируют ли они оформлять ИП или учреждать юрлицо и обращаться за финансовой либо имущественной поддержкой.

В Счетной палате напомнили, что до 31 декабря 2028 года, пока действует эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых, изменения в части роста налоговых ставок или уменьшения предельного размера дохода вносить нельзя.

По данным на 12 апреля 2024 года, в Подмосковье зарегистрировались более 700 тысяч самозанятых.

Пенсия Доходы Опросы Налоги Самозанятые
15 июня 2024, 10:21
Банк России разработал новые требования к НПФ
РИА «Новости»
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Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды с 1 января 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

«Допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов, и они уведомлены о конфликте интересов», - подчеркнули в Центробанке.

Цель инициативы заключается в защите прав вкладчиков и застрахованных лиц, отметил RT. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов, добавили «Известия».

Ранее ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи. Решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро приняли после введения санкций. Центробанк с 14 июня впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов.

Банки Россия Центробанк
14 июня 2024, 21:38
ВТБ повысит минимальную ставку по рыночной ипотеке до 18%
РИА «Новости»
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ВТБ принял решение повысить ставкм по ипотечным программам на 0,5 процентного пункта с 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Причиной изменений стало продолжение роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ), отметили в банке.

В результате, кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках вырастут минимум до 18% годовых.

При этом заемщик должен будет оформить комплексную страховку, подтвердить уровень дохода и свою занятость, выплатить первый взнос в размере от 30% и взять крупный кредит.

Клиентам, которым одобрили заявки на ипотеку до этой даты, не изменят ранее действовавшие ставки до 13 июля 2024 года включительно.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке.

Банки Законы Кредиты Ипотека
14 июня 2024, 08:52
«Доллар себя дискредитировал». Володин раскрыл долю платежей в нацвалюте
РИА «Новости»
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Очередные санкции США не принесут желаемого эффекта. Они лишь подорвут доверие к доллару и ускорят повсеместный отказ от американской валюты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Доллар стал токсичным. <…> Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира - неизбежна», - написал он.

Володин объяснил, что введением санкций против финансовых институтов России власти США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Премьер предупредил, что ограничения не принесут желаемого эффекта, а лишь ускорят дедолларизацию.

В качестве аргумента он привел статистику об использовании национальных валют в трансграничных расчетах. Россия и Китай провели 95% платежей в рублях и юанях. Страны Евразийского экономического союза более чем в 90% случаев расплачивались своими валютами. Володин сообщил, что расчеты в рублях за последние два года нарастили в 3,5 раза, в дружественных валютах - почти в 15 раз, а в недружественных сократили с 84,7% до 17,8%.

Минфин США выпустил очередной пакет санкций. В него включили Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и другие организации. На следующий день похожие ограничения ввела Великобритания.

США Доллары США Санкции Мосбиржа
14 июня 2024, 03:17
Россиянам посоветовали не скупать в панике доллары и евро
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Введение США санкций против Мосбиржи и ее структур повлияет на курс доллара и евро. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По его словам, россияне не потеряют возможность приобретать американскую и европейскую валюты. Проблема будет заключаться в «цене вопроса».

Она будет зависеть от того, кто и как станет формировать валютные курсы. Эксперт подчеркнул, что они будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.

«По сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», - пояснил он.

При этом Банк России будет стараться не допустить необоснованных скачков, и курсообразование перейдет на «ручное управление».

Также Кузнецов посоветовал не спешить в панике скупать в обменниках доллары по 120 и 200 рублей, а посмотреть на развитие ситуации.

Сегодня Банк России принял решение о приостановке проведения утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня.

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