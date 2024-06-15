Счетная палата запустила опрос об эффективности налогового режима самозанятых

Анкеты уже разослали. Итоги подведут в ноябре. Результаты социологического исследования планируется использовать для улучшения режима налога на профессиональный доход.

Респондентов попросили оценить верность нескольких утверждений и ответить на вопросы. Они касаются размера ставки налога и предельно допустимого годового дохода, количества видов деятельности, по которым применяется налог на профессиональный доход, готовности уплачивать этот налог в увеличенном размере ради роста пенсионных накоплений. Самозанятых также спросили, планируют ли они оформлять ИП или учреждать юрлицо и обращаться за финансовой либо имущественной поддержкой.

В Счетной палате напомнили, что до 31 декабря 2028 года, пока действует эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых, изменения в части роста налоговых ставок или уменьшения предельного размера дохода вносить нельзя.

По данным на 12 апреля 2024 года, в Подмосковье зарегистрировались более 700 тысяч самозанятых.